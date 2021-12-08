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2001 model Tofaş Doğan SLX otomobil için servet verdiler satmadı! 'Hastasını arıyorum'

Tofaş Doğan, Şahin ve Kartal otomobil modellerine biçilen servet değerinde rakamlar son dönemde sık sık karşımıza çıkıyor. Bu kez ilginç bir haber Gaziantep'ten geldi. Gaziantep'te 2001 model Tofaş marka otomobil için bir oto galericinin istediği fiyat, ünlü otomobil markalarının 2010 yılı ve sonrasında piyasaya çıkan araçlarının fiyatını geçti. 20 yaşındaki Doğan SLX otomobil için istediği rakamı normal bulan Murat Deniz ilginç şeyler söyledi. Deniz, aracın hastasını aradıklarını belirtti. İşte o araç ve ilginç detaylar...

Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:16 PAYLAŞ