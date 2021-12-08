2001 model Tofaş Doğan SLX otomobil için servet verdiler satmadı! ’Hastasını arıyorum’

Tofaş Doğan, Şahin ve Kartal otomobil modellerine biçilen servet değerinde rakamlar son dönemde sık sık karşımıza çıkıyor. Bu kez ilginç bir haber Gaziantep'ten geldi. Gaziantep'te 2001 model Tofaş marka otomobil için bir oto galericinin istediği fiyat, ünlü otomobil markalarının 2010 yılı ve sonrasında piyasaya çıkan araçlarının fiyatını geçti. 20 yaşındaki Doğan SLX otomobil için istediği rakamı normal bulan Murat Deniz ilginç şeyler söyledi. Deniz, aracın hastasını aradıklarını belirtti. İşte o araç ve ilginç detaylar...
SIFIR AYARINDA
Yer: Gaziantep! Sıfır ayarındaki Doğan SLX otomobil fiyatıyla dudak uçuklattı. Gaziantep'te bir oto galericinin satılığa çıkardığı Tofaş marka 2001 model arabanın fiyatı ünlü otomobil markalarıyla yarışıyor. 20 yıllık otomobil için 165 bin lira istendiğini duyanlar büyük şaşkınlık yaşarken galerici Murat Deniz, aracın sıfırdan farksız olduğunu ifade etti.
Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, otomobile fabrika çıkışında vurulan etiketler dahi aracın üzerinde duruyor.
SERVET VERDİLER SATMADI
Otomobilin satılığa çıkarılmasından sonra onlarca kişinin aradığını söyleyen Murat Deniz, otomobile en son 130 bin lira fiyat verildiğini paylaştı.
Araç için istenen fiyatın çok olmadığını belirten Deniz, "Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez" dedi.
"ARAÇTA NOKTA ÇİZİK, HATA YOK"
Çoktandır böyle bir araba aradığını aktaran Deniz, aracın internette satılık ilanını gördüğünü söyledi. Aracı Osmaniye'de yaşlı bir amcanın sattığını belirten Deniz, "Arayıp konuştuk. Gidip arabayı gördük