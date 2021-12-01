2021’e damga vuran anlar! Anadolu Ajansı ’Yılın fotoğrafları’ oylaması başladı

Anadolu Ajansı birbirinden etkileyici fotoğrafları oylamaya sundu. İşte o adaylar...

Suriye`de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda, 3'ü kadın, 2'si çocuk en az 6 sivil hayatını kaybetti.



Foto Muhabiri Muhammed Said

ABD`nin başkenti Washington`da Donald Trump`a destek veren bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Washington`da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020`deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenledi.



Foto Muhabiri Tayfun Coşkun

Birleşmiş Milletler (BM), insani krizin yaşandığı Yemen`de bu yıl içinde 5 yaşın altındaki 400 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Yemen`in başkenti Sana`da, yetersiz beslenme nedeniyle zayıf düşen çocuklar, Al Sabeen Hastanesi`nde tedavi ediliyor.



Foto Muhabiri Mohammed Hamoud