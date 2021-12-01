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2021'e damga vuran anlar! Anadolu Ajansı 'Yılın fotoğrafları' oylaması başladı

Anadolu Ajansı (AA) tarafından her sene düzenlenen yılın fotoğrafları oylaması başladı. Anadolu Ajansı, 2021'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu. AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek. İşte o çarpıcı kareler...

Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:31
2021’e damga vuran anlar! Anadolu Ajansı ’Yılın fotoğrafları’ oylaması başladı

Anadolu Ajansı birbirinden etkileyici fotoğrafları oylamaya sundu. İşte o adaylar...

2021’e damga vuran anlar! Anadolu Ajansı ’Yılın fotoğrafları’ oylaması başladı

Suriye`de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda, 3'ü kadın, 2'si çocuk en az 6 sivil hayatını kaybetti.

Foto Muhabiri Muhammed Said

2021’e damga vuran anlar! Anadolu Ajansı ’Yılın fotoğrafları’ oylaması başladı

ABD`nin başkenti Washington`da Donald Trump`a destek veren bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Washington`da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020`deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenledi.

Foto Muhabiri Tayfun Coşkun

2021’e damga vuran anlar! Anadolu Ajansı ’Yılın fotoğrafları’ oylaması başladı

Birleşmiş Milletler (BM), insani krizin yaşandığı Yemen`de bu yıl içinde 5 yaşın altındaki 400 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Yemen`in başkenti Sana`da, yetersiz beslenme nedeniyle zayıf düşen çocuklar, Al Sabeen Hastanesi`nde tedavi ediliyor.

Foto Muhabiri Mohammed Hamoud

2021’e damga vuran anlar! Anadolu Ajansı ’Yılın fotoğrafları’ oylaması başladı

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başladı.

Foto Muhabiri Anton Brink

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