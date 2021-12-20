2022 Volkswagen Golf’ün detayları belli oldu! Otomotiv devi yeni Golf modeli için düğmeye bastı

Daha iyi optimize edilmiş yazılımla birlikte Volkswagen Golf'teki sesli kontrol özelliğinin artık sesleri daha hızlı algılayacağı ve daha net yanıtlar vereceği belirtiliyor. Ayrıca sistem genel ifadeleri daha iyi anlayabilecek. Sürücü ve yolcunun sesini ayırt edip ona göre ayarlama yapabilecek. Bunlara ek olarak soru da sorabilecek.

Volkswagen Golf'teki güncelleme bununla sınırlı değil. Alman markanın sözünü ettiği değişiklikler arasında yeni bir çip üzerinde sistem ya da kısa adıyla SOC da var. Bunun eski sisteme göre işlem gücü tarafında yüzde 25, grafik tarafında ise üç kat daha fazla performans sergilediği belirtiliyor. Bu sayede örneğin, navigasyon sistemine bir lokasyon girildiğinde sonuçların listelenmesi 5 saniyeden kısa sürecek.

Yapılan bir ayarlama da dokunmatik ekran ile ilgili. Kullanıcının eli dokunmatik ekrana yaklaştığında, dörtlü ikaz ışığı düğmesinin etrafındaki düğmelerin otomatik olarak iptal edilmesi sağlanmış. Kullanıcının parmağı ekranla birleştiğinde ise ses ve sıcaklık ayarlarının da bu kapsama alınması sağlanmış. Böylece istenmeyen ayarlamaların yapılması önlenmeye çalışılmış. Ekranın kontrol mekanizması değiştirilmemiş. İstenen fonksiyonu aktif etmek için hafif bir dokunuş yeterli.

Son olarak, sisteme fazladan bir yakınlık sensörü dahil edilmiş. Bu sayede harekete duyarlı kontrol özelliğinin (Gesture Control) eskisine göre daha iyi çalışması sağlanmış.