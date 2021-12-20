Trend Galeri Trend Yaşam 2022 Volkswagen Golf'ün detayları belli oldu! Otomotiv devi yeni Golf modeli için düğmeye bastı

2022 Volkswagen Golf'ün detayları belli oldu! Otomotiv devi yeni Golf modeli için düğmeye bastı

Volkswagen Golf (Mk8) 2019 yılında tanıtıldı. Yenilenen tasarımı ve özellikleriyle ilgi gören Volkswagen Golf 8, diğer yandan yazılım sorunlarıyla da gündeme geldi ve hatta bu yüzden teslimatlarda sorunlar yaşanmıştı. Volkswagen bu yüzden binlerce aracını geri çağırmak zorunda kaldı. Golf 8 sahiplerinin şikayet ettiği sorunların başında multimedya yer alıyor. Alman otomotiv devinin bu konudaki planları belli oldu. 2022 Volkswagen Golf'ler yeni bir yazılım ve daha güçlü donanımla çıkacak.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 16:46
2022 Volkswagen Golf’ün detayları belli oldu! Otomotiv devi yeni Golf modeli için düğmeye bastı

Daha iyi optimize edilmiş yazılımla birlikte Volkswagen Golf'teki sesli kontrol özelliğinin artık sesleri daha hızlı algılayacağı ve daha net yanıtlar vereceği belirtiliyor. Ayrıca sistem genel ifadeleri daha iyi anlayabilecek. Sürücü ve yolcunun sesini ayırt edip ona göre ayarlama yapabilecek. Bunlara ek olarak soru da sorabilecek.

2022 Volkswagen Golf’ün detayları belli oldu! Otomotiv devi yeni Golf modeli için düğmeye bastı

Volkswagen Golf'teki güncelleme bununla sınırlı değil. Alman markanın sözünü ettiği değişiklikler arasında yeni bir çip üzerinde sistem ya da kısa adıyla SOC da var. Bunun eski sisteme göre işlem gücü tarafında yüzde 25, grafik tarafında ise üç kat daha fazla performans sergilediği belirtiliyor. Bu sayede örneğin, navigasyon sistemine bir lokasyon girildiğinde sonuçların listelenmesi 5 saniyeden kısa sürecek.

2022 Volkswagen Golf’ün detayları belli oldu! Otomotiv devi yeni Golf modeli için düğmeye bastı

Yapılan bir ayarlama da dokunmatik ekran ile ilgili. Kullanıcının eli dokunmatik ekrana yaklaştığında, dörtlü ikaz ışığı düğmesinin etrafındaki düğmelerin otomatik olarak iptal edilmesi sağlanmış. Kullanıcının parmağı ekranla birleştiğinde ise ses ve sıcaklık ayarlarının da bu kapsama alınması sağlanmış. Böylece istenmeyen ayarlamaların yapılması önlenmeye çalışılmış. Ekranın kontrol mekanizması değiştirilmemiş. İstenen fonksiyonu aktif etmek için hafif bir dokunuş yeterli.

2022 Volkswagen Golf’ün detayları belli oldu! Otomotiv devi yeni Golf modeli için düğmeye bastı

Son olarak, sisteme fazladan bir yakınlık sensörü dahil edilmiş. Bu sayede harekete duyarlı kontrol özelliğinin (Gesture Control) eskisine göre daha iyi çalışması sağlanmış.

2022 Volkswagen Golf’ün detayları belli oldu! Otomotiv devi yeni Golf modeli için düğmeye bastı

Güncellenen multimedya sistemi ilk etapta sadece yeni Volkswagen Golf modellerinde bulunacak. Ancak şirket, daha iyi optimize edilmiş yazılımı daha önce teslim edilen araçlara da gönderecek. Kullanıcılar bunun için önümüzdeki aylarda bilgilendirilecek. (Donanımhaber)

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