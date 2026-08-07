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MEB duyurdu: 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ekranı: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?
MEB duyurdu: 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ekranı: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?
Açık Öğretim Lisesinde eğitimini sürdüren öğrencilerin beklediği sonuç duyurusu MEB'den geldi. Yazılı sınavlara ve e-Sınavlara katılan adaylar, AÖL 3. dönem sınav sonuçları üzerinden ders başarı durumlarını görüntüleyebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, sonuç sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 07.08.2026 07:11
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 13:20