Trend Galeri Trend Yaşam MEB duyurdu: 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ekranı: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

MEB duyurdu: 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ekranı: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesinde eğitimini sürdüren öğrencilerin beklediği sonuç duyurusu MEB'den geldi. Yazılı sınavlara ve e-Sınavlara katılan adaylar, AÖL 3. dönem sınav sonuçları üzerinden ders başarı durumlarını görüntüleyebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, sonuç sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 07.08.2026 07:11 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 13:20
MEB duyurdu: 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ekranı: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. AÖL 3. dönem sınav sonuçları, MEB'in Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci bilgileriyle görüntülenebilecek. Sonuç ekranında adayların derslerden aldıkları puanlar ve başarı durumları yer alacak.

MEB duyurdu: 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ekranı: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem AÖL sınav sonuçlarını 7 Ağustos 2026 tarihinde erişime açtı. Yazılı sınavlara ve e-Sınavlara katılan öğrenciler sonuç bilgilerini MEB'in resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

MEB duyurdu: 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ekranı: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

AÖL 3. dönem sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrencilerin, MEB Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranına gitmesi gerekiyor. Öğrenciler, sisteme öğrenci veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini yazarak giriş yapabilecek. Ardından sınav sonuç bilgileri bölümünden derslere ait puanlarını görüntüleyebilecek.

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MEB duyurdu: 2025-2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ekranı: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrenciler, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 5 takvim günü içinde başvuru yapabilecek. İtirazlar, 75 TL ücret yatırıldıktan sonra MEB'in e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

E-İTİRAZ MODÜLÜ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!