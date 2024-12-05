2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni yıl takvimi yayınladı!

Her ayın 17-26 tarihleri arasında maaşlarını alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yaklaşırken maaş ödeme takviminde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Emekli maaşı ödeme günleri, genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Ancak resmi tatiller veya özel günler ödeme takvimini etkileyebiliyor ve bu durumda maaş tarihleri öne çekilebiliyor. Peki, 2025 SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte, 2025 emekli maaş takvimi ile ilgili tüm detaylar...