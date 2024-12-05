Trend Galeri Trend Yaşam 2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni yıl takvimi yayınladı!

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni yıl takvimi yayınladı!

2025 yılı yaklaşırken emekliler, yeni yılın maaşlarının hangi tarihlerde ödeneceğini öğrenmek istiyor. SGK ve Bağ-Kur kapsamında her ayın 17-26 tarihleri arasında maaş alan emekliler, 2025 ödeme takviminde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş ödemelerinin düzenli şekilde yapılması için her yıl belirli bir takvim oluşturuyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 2025 SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri açıklandı mı? Emekli maaşları ne zaman yatırılacak, takvim açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:59
2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni yıl takvimi yayınladı!

Her ayın 17-26 tarihleri arasında maaşlarını alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yaklaşırken maaş ödeme takviminde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Emekli maaşı ödeme günleri, genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Ancak resmi tatiller veya özel günler ödeme takvimini etkileyebiliyor ve bu durumda maaş tarihleri öne çekilebiliyor. Peki, 2025 SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte, 2025 emekli maaş takvimi ile ilgili tüm detaylar...

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni yıl takvimi yayınladı!

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. Bir yanda SSK ve Bağkur emeklisi aylık enflasyon oranlarına göre alacakları maaş zamlarını hesaplarken diğer yanda ise yeni yılda emekli maaşı ödeme takviminde yeni yıl ödeme herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni yıl takvimi yayınladı!

2025 EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yeni yılda da emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılacak.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni yıl takvimi yayınladı!

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni yıl takvimi yayınladı!

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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