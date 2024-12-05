2025 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni yıl takvimi yayınladı!

2025 yılı yaklaşırken emekliler, yeni yılın maaşlarının hangi tarihlerde ödeneceğini öğrenmek istiyor. SGK ve Bağ-Kur kapsamında her ayın 17-26 tarihleri arasında maaş alan emekliler, 2025 ödeme takviminde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş ödemelerinin düzenli şekilde yapılması için her yıl belirli bir takvim oluşturuyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 2025 SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri açıklandı mı? Emekli maaşları ne zaman yatırılacak, takvim açıklandı mı? İşte detaylar…