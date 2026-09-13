2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin eğitim bilgileri ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgileri kontrol ederek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Burs ve öğrenim kredisi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor. Öğrenciler başvuru sırasında değerlendirmeye alınıyor ve sonuçlara göre burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıyor.