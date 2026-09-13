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2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?
2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?
Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan en önemli desteklerinden biri olan KYK bursu ve öğrenim kredisi için yeni dönem takvimi gündemde. Başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve ilk kez burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme takvimi merak konusu oldu. Peki, 2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?
Giriş Tarihi: 13.09.2026 07:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 07:57