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2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?

Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan en önemli desteklerinden biri olan KYK bursu ve öğrenim kredisi için yeni dönem takvimi gündemde. Başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı ve ilk kez burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme takvimi merak konusu oldu. Peki, 2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?

Giriş Tarihi: 13.09.2026 07:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 07:57
2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?

2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yer alıyor. Ancak yeni döneme ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyuracağı tarihin ardından başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?

2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih henüz belli değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konuya ilişkin resmi takvim açıklandığında başvuru tarihleri netleşecek.

2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?

Geçmiş yıllardaki takvimler ise başvuruların genellikle ekim ayında yapıldığını gösteriyor. 2025-2026 dönemi başvuruları 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınırken, 2024-2025 döneminde başvurular 8-13 Ekim 2024'te gerçekleştirilmişti. Bu nedenle 2026-2027 dönemi için de ekim ayı öne çıkıyor ancak GSB açıklama yapmadan kesin başvuru tarihi vermek mümkün değil.

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2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin eğitim bilgileri ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgileri kontrol ederek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Burs ve öğrenim kredisi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor. Öğrenciler başvuru sırasında değerlendirmeye alınıyor ve sonuçlara göre burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıyor.

2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman ödeme alacak?

İLK DEFA KYK BURSU ALANLAR NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?

Geçmiş yıllardaki uygulamalar ilk ödemenin kasım ayında yapılabileceğine işaret ediyor. Örneğin 2025-2026 döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. İlk ödemede ekim ve kasım aylarına ilişkin tutarlar birlikte yatırılmıştı.

Dolayısıyla 2026-2027 döneminde de benzer bir takvim uygulanması halinde ilk ödemenin kasım ayında toplu şekilde yapılması bekleniyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör