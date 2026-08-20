2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı?

Eylül ayı yaklaşırken okul alışverişinden servis planlamasına kadar pek çok hazırlık yeniden başladı. Öğrenciler için yaz tatilinin sona ereceği tarih MEB takviminde yer alırken, yeni dönemin ilk ders günü de belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürüyor.