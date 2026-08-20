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2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı?
2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı?
Yaz tatilinin son haftalarına girilirken öğrenciler ve veliler yeni eğitim yılı için hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. MEB'in yayımladığı 2026-2027 çalışma takviminde okulların açılacağı gün belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı? İşte, MEB takvimi…
Giriş Tarihi: 20.08.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 14:24