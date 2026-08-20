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2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı?

Yaz tatilinin son haftalarına girilirken öğrenciler ve veliler yeni eğitim yılı için hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. MEB'in yayımladığı 2026-2027 çalışma takviminde okulların açılacağı gün belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı? İşte, MEB takvimi…

Giriş Tarihi: 20.08.2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 14:24
2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı?

Eylül ayı yaklaşırken okul alışverişinden servis planlamasına kadar pek çok hazırlık yeniden başladı. Öğrenciler için yaz tatilinin sona ereceği tarih MEB takviminde yer alırken, yeni dönemin ilk ders günü de belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürüyor.

2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

MEB'in yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler bu tarihte ders başı yaparak yeni döneme başlayacak. 20 Ağustos itibarıyla okulların açılmasına 25 gün kaldı.

2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı?

ÖĞRETMENLER OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin yeni eğitim yılı öncesindeki mesleki çalışma dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Öğrenciler ise öğretmenlerden yaklaşık iki hafta sonra sınıflarına dönecek. Birinci dönemin başlamasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmen açılmış olacak.

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2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı?

2026-2027 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Yeni eğitim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler beş günlük ara tatilin ardından yeniden derslerine dönecek.

Birinci dönem ise ocak ayının son haftasına kadar devam edecek. MEB takviminde ikinci dönem tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacağı duyuruldu.

2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Okullar ne zaman açılıyor, yeni eğitim öğretim yılına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan okullar tatil olacak.

Yeni dönemde birinci dönem 14 Eylül-22 Ocak, ikinci dönem ise 8 Şubat-25 Haziran tarihleri arasında dersler devam edecek. Ara ve yarıyıl tatilleri de Bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda uygulanacak.