Trend Galeri Trend Yaşam 2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?

2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?

Yeni akademik yıl öncesinde 2026-2027 üniversite harç ücretleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belli oldu. Fakülte ve programlara göre katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretim için uygulanacak öğrenim ücretleri ayrı ayrı belirlendi. Peki, 2026-2027 üniversite harç ücretleri ne kadar, hangi fakülte kaç TL ödeyecek? İşte, yeni dönemde geçerli olacak tutarlar...

Giriş Tarihi: 17.08.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 09:16
2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?

2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim öğrencilerinden alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin yeni tarife yürürlüğe girdi. Tutarlar; tıp, hukuk, mühendislik, eğitim, iktisat ve diğer fakülte gruplarına göre farklılık gösteriyor.

2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?

2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında uygulanacak öğrenci katkı payları ile öğrenim ücretleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında birinci ve açık öğretimde uygulanacak katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinden alınacak ücretler ayrı cetveller halinde belirlendi.

2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?

2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de yer alan fakülte ve programlara göre öğrenci katkı payları ayrı ayrı sıralandı. Normal öğrenim süresinde bulunan birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, kararda belirtilen istisnalar dışında bu katkı payları alınmayacak; söz konusu tutarlar devlet tarafından karşılanacak.

  • Tıp fakülteleri: 4.386 TL
  • Diş Hekimliği Fakültesi: 3.669 TL
  • Eczacılık Fakültesi: 3.669 TL
  • Veteriner Fakültesi: 2.869 TL
  • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol): 3.491 TL
  • Teknik Eğitim Fakültesi: 2.084 TL
  • İTÜ İşletme Fakültesi Mühendislik: 2.986 TL
  • Mühendislik, Mimarlık, Teknoloji, Ziraat ve benzeri fakülteler: 2.876 TL
  • Denizcilik, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Müzik ve benzeri fakülteler: 2.343 TL
  • Fen, Fen-Edebiyat (Fen Programı), Temel Bilimler ve Hamidiye Yaşam Bilimleri fakülteleri: 2.111 TL
  • Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve benzeri fakülteler: 2.323 TL
  • Eğitim, İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Turizm, Spor Bilimleri ve benzeri fakülteler: 2.111 TL
  • Fen-Edebiyat (Edebiyat ve Sosyal Programlar), İletişim Bilimleri ve İletişim fakülteleri: 2.111 TL
  • Açıköğretim Fakültesi: 479 TL
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2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?

HANGİ FAKÜLTE NE KADAR ÖDEYECEK? İKİNCİ VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

Kararda ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarında uygulanacak öğrenim ücretleri fakülte ve programlara göre ayrı ayrı belirlendi. Öğrenci başına cari hizmet maliyetleri ile öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretleri farklı tutarlarda uygulanacak. Mühendislik, hukuk, sağlık bilimleri, veterinerlik, güzel sanatlar ve diğer yükseköğretim programlarında ücretler ilgili cetvelde ayrı ayrı sıralandı.

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2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?

BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ HARÇ ÖDEYECEK Mİ?

Karara göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, düzenlemede yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrenciler adına ödenmesi gereken katkı payları devlet bütçesinden karşılanacak.