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2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?
2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?
Yeni akademik yıl öncesinde 2026-2027 üniversite harç ücretleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belli oldu. Fakülte ve programlara göre katkı payları ile ikinci ve uzaktan öğretim için uygulanacak öğrenim ücretleri ayrı ayrı belirlendi. Peki, 2026-2027 üniversite harç ücretleri ne kadar, hangi fakülte kaç TL ödeyecek? İşte, yeni dönemde geçerli olacak tutarlar...
Giriş Tarihi: 17.08.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 09:16