2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | Hangi fakülte ne kadar ödeyecek, öğrenim ücretleri ne kadar?

HANGİ FAKÜLTE NE KADAR ÖDEYECEK? İKİNCİ VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

Kararda ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarında uygulanacak öğrenim ücretleri fakülte ve programlara göre ayrı ayrı belirlendi. Öğrenci başına cari hizmet maliyetleri ile öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretleri farklı tutarlarda uygulanacak. Mühendislik, hukuk, sağlık bilimleri, veterinerlik, güzel sanatlar ve diğer yükseköğretim programlarında ücretler ilgili cetvelde ayrı ayrı sıralandı.

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