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2026 adli tatil takvimi belli oldu! Adli tatil ne zaman bitiyor, adliyeler ne zaman açılacak?
2026 adli tatil takvimi belli oldu! Adli tatil ne zaman bitiyor, adliyeler ne zaman açılacak?
Mahkemelerde yaz döneminde uygulanan adli tatil devam ederken dava ve duruşma süreci bulunan vatandaşlar, normal çalışma düzenine geçilecek tarihi bekliyor. Adli tatil boyunca nöbetçi mahkemeler ivedi nitelikteki dosyaları ele almayı sürdürüyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi gün başlayacak?
Giriş Tarihi: 06.08.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 06:24