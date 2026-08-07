2026 adli tatil takvimi belli oldu! Adli tatil ne zaman bitiyor, adliyeler ne zaman açılacak?

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 adli yılı, adli tatilin sona ermesinin ardından 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Mahkemeler bu tarihten itibaren normal çalışma düzenine dönecek ve adli tatil nedeniyle ertelenen duruşmalar görülmeye devam edecek. Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Yargıtayda tören düzenlenmesi bekleniyor. Törenin programı ve saati ilgili kurumlar tarafından ayrıca duyurulacak.