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2026 adli tatil takvimi belli oldu! Adli tatil ne zaman bitiyor, adliyeler ne zaman açılacak?

Mahkemelerde yaz döneminde uygulanan adli tatil devam ederken dava ve duruşma süreci bulunan vatandaşlar, normal çalışma düzenine geçilecek tarihi bekliyor. Adli tatil boyunca nöbetçi mahkemeler ivedi nitelikteki dosyaları ele almayı sürdürüyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek, yeni adli yıl hangi gün başlayacak?

Giriş Tarihi: 06.08.2026 12:32 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 06:24
2026 adli tatil takvimi belli oldu! Adli tatil ne zaman bitiyor, adliyeler ne zaman açılacak?

Adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler acil ve ivedi dosyalar için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte adliyelerin normal çalışma düzenine döneceği ve yeni adli yılın başlayacağı tarih gündeme geldi.

2026 adli tatil takvimi belli oldu! Adli tatil ne zaman bitiyor, adliyeler ne zaman açılacak?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona eriyor. Buna göre 2026 adli tatili 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü bitecek.

2026 adli tatil takvimi belli oldu! Adli tatil ne zaman bitiyor, adliyeler ne zaman açılacak?

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 adli yılı, adli tatilin sona ermesinin ardından 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Mahkemeler bu tarihten itibaren normal çalışma düzenine dönecek ve adli tatil nedeniyle ertelenen duruşmalar görülmeye devam edecek. Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Yargıtayda tören düzenlenmesi bekleniyor. Törenin programı ve saati ilgili kurumlar tarafından ayrıca duyurulacak.

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2026 adli tatil takvimi belli oldu! Adli tatil ne zaman bitiyor, adliyeler ne zaman açılacak?

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜYOR?

Adli tatil süresince adliyeler tamamen kapanmamakta, nöbetçi mahkemeler kanunen ivedi kabul edilen iş ve davalara bakmaya devam etmektedir. Bu kapsamda adli tatil süresince bakılan başlıca dava ve işlemler şunlardır:

  • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti talepleri
  • Her türlü nafaka davaları ile velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler
  • Soybağına ilişkin davalar
  • İş davalarından kanunen ivedi sayılanlar
  • Tutuklu işlere ilişkin ceza soruşturma ve kovuşturmaları
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar
2026 adli tatil takvimi belli oldu! Adli tatil ne zaman bitiyor, adliyeler ne zaman açılacak?