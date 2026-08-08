Trend
Galeri
Trend Yaşam
2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
MEB-AGS ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasının ardından öğretmen adayları sonuç duyurusuna odaklandı. Milli Eğitim Akademisine girişte kullanılacak puanların ilan tarihi gündeme geldi. Peki, AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak? İşte, ÖSYM takvimi…
Giriş Tarihi: 08.08.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:09