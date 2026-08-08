Trend Galeri Trend Yaşam 2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

MEB-AGS ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasının ardından öğretmen adayları sonuç duyurusuna odaklandı. Milli Eğitim Akademisine girişte kullanılacak puanların ilan tarihi gündeme geldi. Peki, AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak? İşte, ÖSYM takvimi…

Giriş Tarihi: 08.08.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:09
2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından 26 Temmuz'da uygulanan AGS ve ÖABT sonrasında değerlendirme süreci başladı. AGS ve ÖABT sonuçlarının ilanıyla adayların Millî Eğitim Akademisine girişte kullanacağı puanlar belli olacak.

2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

AGS VE ÖABT SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Sonuç bilgilerine ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

MEB-AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanacak. Buna göre 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecek.

ÖABT uygulanan alanlarda MEB-AGS puanının yüzde 50'sini Akademi Giriş Sınavı, yüzde 50'sini alan bilgisi testi oluşturacak. Yabancı dil öğretmenliklerinde ise sınav puanının yüzde 50'si ile aynı yıl ve sınavdan önce alınan en yüksek YDS veya e-YDS puanının yüzde 50'si kullanılacak.

MEB AGS SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

MEB-AGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

MEB-AGS puanı, sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınavın sonuçları ilan edilene kadar geçerli olacak.