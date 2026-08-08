2026 AGS sonuçları için tarih belli oldu! AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

MEB-AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanacak. Buna göre 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürecek.

ÖABT uygulanan alanlarda MEB-AGS puanının yüzde 50'sini Akademi Giriş Sınavı, yüzde 50'sini alan bilgisi testi oluşturacak. Yabancı dil öğretmenliklerinde ise sınav puanının yüzde 50'si ile aynı yıl ve sınavdan önce alınan en yüksek YDS veya e-YDS puanının yüzde 50'si kullanılacak.

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