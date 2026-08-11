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2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? ÖSYM MEB-AGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

2026 MEB-AGS oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar için değerlendirme süreci devam ediyor. Öğretmen adaylarının gündemindeki sınav sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda erişime açılacak. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:48
2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? ÖSYM MEB-AGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından uygulanan Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarının ardından değerlendirme süreci başladı. AGS sonuçları için resmi takvimde yer alan tarih yaklaşırken, AGS sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? ÖSYM MEB-AGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

MEB-AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulandı. ÖSYM, sınavın ardından temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu adayların erişimine açtı.

2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? ÖSYM MEB-AGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncel 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuç bilgilerine ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden erişebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sorgulama ekranı da kullanıma açılacak.

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2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? ÖSYM MEB-AGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

AGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle "sonuc.osym.gov.tr" adresine giriş yapabilecek. Sonuç belgelerinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile sınav puanları yer alacak. Adaylara posta yoluyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? ÖSYM MEB-AGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı