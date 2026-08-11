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2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? ÖSYM MEB-AGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

2026 MEB-AGS oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar için değerlendirme süreci devam ediyor. Öğretmen adaylarının gündemindeki sınav sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda erişime açılacak. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 11.08.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:48