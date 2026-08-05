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2026 ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav takvimi

Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyenlerin katılacağı yılın üçüncü ALES oturumu için takvim belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı takvimde başvuru süreci, geç başvuru günü ve sınav tarihi yer aldı. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 05.08.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 11:28