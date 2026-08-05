Trend Galeri Trend Yaşam 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav takvimi

2026 ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav takvimi

Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyenlerin katılacağı yılın üçüncü ALES oturumu için takvim belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı takvimde başvuru süreci, geç başvuru günü ve sınav tarihi yer aldı. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 05.08.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 11:28
2026 ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav takvimi

2026 ALES/3 için hazırlıklarını sürdüren adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru ve sınav süreci, ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda ilerleyecek.

2026 ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav takvimi

ALES/3 SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınava ilişkin saat, süre ve diğer uygulama ayrıntıları başvuru kılavuzunda açıklanacak. 2026 ALES/3 sonuçları ise 17 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek.

2026 ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav takvimi

2026 ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Adayların işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekecek.

Normal başvuru dönemini kaçıranlar için 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacak. Geç başvuru işlemleri aynı gün saat 23.59'da sona erecek. Tarihler, ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alıyor.

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2026 ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav takvimi

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru sürecinin başlamasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapabilecek. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Sınav merkezi tercihi ve iletişim bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından başvurunun belirtilen adımlar doğrultusunda tamamlanması gerekecek. Sınav ücreti ve ödeme tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 ALES/3 Başvuru Kılavuzu ile netleşecek.

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2026 ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav takvimi

ALES/3'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES'e bir lisans programından mezun olanlar, mezun olabilecek durumda bulunanlar ve yurt dışında lisans eğitimi alan adaylar başvurabilecek. Sınavdan alınan puanlar; lisansüstü programlara girişte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara yapılacak başvurularda ilgili kurumların belirlediği koşullar doğrultusunda kullanılabilecek.

2026 ALES/3 başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav takvimi