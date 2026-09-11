2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 EKPSS, 19 Nisan'da uygulanmış ve sınav sonuçları daha sonra adayların erişimine açılmıştı. Şimdi ise kamu kurumlarındaki engelli personel kadroları için tercih sürecinin başlaması bekleniyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla birlikte kadrolar ve kontenjanlara ilişkin ayrıntılar da belli olacak.