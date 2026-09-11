Trend Galeri Trend Yaşam 2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez tercih sürecine çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için kılavuzun yayımlanacağı tarih ÖSYM'nin duyurusuyla netleşmesi bekleniyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 11.09.2026 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 15:47
2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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2026 EKPSS, 19 Nisan'da uygulanmış ve sınav sonuçları daha sonra adayların erişimine açılmıştı. Şimdi ise kamu kurumlarındaki engelli personel kadroları için tercih sürecinin başlaması bekleniyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla birlikte kadrolar ve kontenjanlara ilişkin ayrıntılar da belli olacak.

2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 EKPSS, 19 Nisan tarihinde uygulanmış, sınav sonuçları ise 12 Mayıs 2026 tarihinde açıklanmıştı. Sınavın ardından kamu kurumlarındaki kadrolar için yapılacak yeni tercih döneminin tarihi henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Tercihlerin başlayacağı gün, ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme duyurusuyla kesinleşecek.

2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 EKPSS sonrası yapılacak yeni yerleştirme süreci için tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Adayların beklediği tercih tarihleri, kadro dağılımı ve kontenjan bilgileri ÖSYM'nin yeni duyurusuyla açıklanması bekleniyor.

2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra tercih ekranını açarak kılavuzda yer alan kadrolar arasından seçim yapacak. Tercihler yapıldıktan sonra sisteme kaydedilip onaylaması gerekiyor.

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2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?