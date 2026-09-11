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2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2026 EKPSS TERCİHLERİ | ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez tercih sürecine çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için kılavuzun yayımlanacağı tarih ÖSYM'nin duyurusuyla netleşmesi bekleniyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.09.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 15:47