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2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik kaç soru ve kaç dakika?

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin yer aldığı KPSS Alan Bilgisi 3. oturumuna katılacak adaylar 2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru ve kaç dakika gibi sorulara yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 13.09.2026 07:04 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 07:08
2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik kaç soru ve kaç dakika?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü ve son oturumu bugün yapılacak. 13 Eylül Pazar günü uygulanacak oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri adayların karşısına çıkacak.

2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik kaç soru ve kaç dakika?

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu bugün 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binasına giriş işlemleri ise 10.00'da sona erecek. Bu nedenle sınava girecek adayların sınav saatinden önce sınav binasında hazır bulunması gerekiyor.

2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik kaç soru ve kaç dakika?

İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin uygulanacağı üçüncü oturum için adaylara 160 dakika süre verilecek. 10.15'te başlayan sınav 12.55'te sona erecek.

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2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik kaç soru ve kaç dakika?

2026 KPSS İŞLETME, MUHASEBE, İSTATİSTİK KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumunda üç ayrı test uygulanacak:

Test Soru sayısı
İşletme 40
Muhasebe 40
İstatistik 40
Toplam 120

Adaylara 120 soru için toplamda 160 dakika süre verilecek.

Haber Girişi Serap Salman - Editör