2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik kaç soru ve kaç dakika?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü ve son oturumu bugün yapılacak. 13 Eylül Pazar günü uygulanacak oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri adayların karşısına çıkacak.