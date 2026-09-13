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2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik kaç soru ve kaç dakika?
2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik kaç soru ve kaç dakika?
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin yer aldığı KPSS Alan Bilgisi 3. oturumuna katılacak adaylar 2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru ve kaç dakika gibi sorulara yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 07:08