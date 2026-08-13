Trend Galeri Trend Yaşam 2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2026 KPSS lisans için sınav süreci yaklaşırken adayların hazırlıkları hız kazandı. ÖSYM takviminde oturum tarihleri yer alırken, sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih de gündemde. Peki, KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, ÖSYM takvimi…

Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:43
2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarını eylül ayında uygulayacak. Adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri ise sınava giriş belgelerinin erişime açılmasıyla belli olacak.

2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi sınavları ise bir sonraki hafta uygulanacak.

2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2026 KPSS Lisans sınava giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin bir duyuru yayımlanmadı. Adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri, giriş belgelerinin erişime açılmasıyla belli olacak. ÖSYM'nin güncel duyuruları ve AİS ekranı üzerinden belge durumu takip edilebilecek.

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2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava giriş belgeleri yayımlandığında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belgelerine ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılabildiği gibi e-Devlet seçeneği de kullanılabiliyor. Belge üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon ve diğer sınav bilgileri yer alacak.

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2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri Alan Bilgisi oturumlarına katılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ise tüm adaylar için 6 Eylül'de uygulanacak.

2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

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