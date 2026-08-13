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2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2026 KPSS lisans için sınav süreci yaklaşırken adayların hazırlıkları hız kazandı. ÖSYM takviminde oturum tarihleri yer alırken, sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih de gündemde. Peki, KPSS lisans ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, ÖSYM takvimi…
Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:43