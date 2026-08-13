2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ: KPSS Lisans ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava giriş belgeleri yayımlandığında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belgelerine ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılabildiği gibi e-Devlet seçeneği de kullanılabiliyor. Belge üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon ve diğer sınav bilgileri yer alacak.

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