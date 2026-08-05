2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Alan Bilgisi sınavları ise iki gün sürecek. İlk gün oturumları 12 Eylül Cumartesi, ikinci gün oturumları 13 Eylül Pazar günü uygulanacak. 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.