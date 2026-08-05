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2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM tarafından alınan 2026 KPSS Lisans başvurularının tamamlanmasıyla birlikte hazırlık sürecinde yeni aşamaya geçildi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınav günü yanında bulunduracağı giriş belgesinde merkez, bina ve salon bilgileri yer alacak. Peki, KPSS Lisans ne zaman, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 15:03