Trend Galeri Trend Yaşam 2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM tarafından alınan 2026 KPSS Lisans başvurularının tamamlanmasıyla birlikte hazırlık sürecinde yeni aşamaya geçildi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınav günü yanında bulunduracağı giriş belgesinde merkez, bina ve salon bilgileri yer alacak. Peki, KPSS Lisans ne zaman, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayımlanacak?

Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:56 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 15:03
2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı takvim doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Oturum yerleri ve sınav günü bilgileri, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak belgelerle netleşecek.

2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2026 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Alan Bilgisi sınavları ise iki gün sürecek. İlk gün oturumları 12 Eylül Cumartesi, ikinci gün oturumları 13 Eylül Pazar günü uygulanacak. 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren belgeler, ÖSYM'nin yapacağı açıklamanın ardından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanacak.

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2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Belgenin üzerinde adayın fotoğrafının ve sınava gireceği yere ilişkin bilgilerin bulunması gerekiyor.

Sorgulama işlemi şu adımlarla yapılabilecek:

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılacak.
  • "Başvurularım/Sınavlarım" bölümünden 2026-KPSS Lisans seçilecek.
  • "Sınava Giriş Belgesi" bağlantısı açılacak.
  • Belgenin çıktısı alınarak sınav günü adayın yanında bulundurulacak.
2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

KPSS LİSANS OTURUMLARI HANGİ TARİHTE?

2026 KPSS Lisans sınav programı şöyle:

  • Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026 Pazar
  • Alan Bilgisi 1. gün: 12 Eylül 2026 Cumartesi
  • Alan Bilgisi 2. gün: 13 Eylül 2026 Pazar
  • Sonuçların açıklanması: 7 Ekim 2026 Çarşamba

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2026 KPSS Lisans sınav takvimi: KPSS ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?