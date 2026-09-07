Trend Galeri Trend Yaşam 2026 KPSS ÖN LİSANS TARİHİ | ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 KPSS ÖN LİSANS TARİHİ | ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 KPSS Ön Lisans için geri sayım sürerken adaylar sınav tarihi ve giriş belgelerinin yayımlanacağı duyuruyu bekliyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak belgeyle bina, salon ve oturum bilgileri belli olacak. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

Giriş Tarihi: 07.09.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 14:59
2026 KPSS ÖN LİSANS TARİHİ | ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Kamu kurumlarında ön lisans düzeyinden görev almak isteyen adaylar için 2026 KPSS süreci devam ediyor. Başvuru dönemini geride bırakan adaylar şimdi sınav hazırlıklarına yönelirken, ÖSYM'nin yayımlayacağı giriş belgeleri duyurusunu bekliyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS TARİHİ | ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Oturum saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS TARİHİ | ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar, sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Belgenin yayımlanacağı kesin tarih, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayla duyurulacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 KPSS ÖN LİSANS TARİHİ | ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belgelerine ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ya da e-Devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra ilgili sınava ait belge görüntülenip çıktı alınabilecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS ÖN LİSANS TARİHİ | ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2026 KPSS Ön Lisans'ta adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak.

  • Genel Yetenek: 60 soru
  • Genel Kültür: 60 soru
  • Toplam: 120 soru
  • Süre: 130 dakika