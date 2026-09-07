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2026 KPSS ÖN LİSANS TARİHİ | ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 KPSS Ön Lisans için geri sayım sürerken adaylar sınav tarihi ve giriş belgelerinin yayımlanacağı duyuruyu bekliyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak belgeyle bina, salon ve oturum bilgileri belli olacak. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

Giriş Tarihi: 07.09.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 14:59