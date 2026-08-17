Trend Galeri Trend Yaşam 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?

Lise mezunlarının katılım sağlayacağı 2026 KPSS Ortaöğretim için başvuru sürecine sayılı günler kaldı. ÖSYM takviminde sınav başvurularının yanı sıra geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de yer aldı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?

Giriş Tarihi: 17.08.2026 14:45 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 16:16
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?

Kamu kurumlarında ortaöğretim düzeyindeki kadrolara atanmak isteyen adaylar için KPSS süreci ağustos ayında başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde başvuru ve sınav tarihleri netleşti.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar normal başvuru işlemlerini 8 Eylül 2026'ya kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı kılavuzun ise sınav başvurularının başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Lise düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınavın oturum saati, adayların yanlarında bulundurması gereken belgeler ve uygulama esasları ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav kılavuzu ve sonraki duyurularla netleşecek.

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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?

KPSS LİSE GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru imkanı sağlanacak. ÖSYM takviminde KPSS Ortaöğretim geç başvuru süreci 15 Eylül 2026'da başlayacak ve 16 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim için başvuru işlemlerine ilişkin ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu ile açıklanacak. Başvuru dönemi henüz başlamadığı için sınav ücreti ve 2026 yılına özgü diğer uygulama ayrıntıları şu aşamada duyurulmuş değil. Adayların 27 Ağustos'tan itibaren ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekecek.