2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim için başvuru işlemlerine ilişkin ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu ile açıklanacak. Başvuru dönemi henüz başlamadığı için sınav ücreti ve 2026 yılına özgü diğer uygulama ayrıntıları şu aşamada duyurulmuş değil. Adayların 27 Ağustos'tan itibaren ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekecek.