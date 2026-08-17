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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ | Başvurular ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?
Lise mezunlarının katılım sağlayacağı 2026 KPSS Ortaöğretim için başvuru sürecine sayılı günler kaldı. ÖSYM takviminde sınav başvurularının yanı sıra geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri de yer aldı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi gün yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.08.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 16:16