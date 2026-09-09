Trend Galeri Trend Yaşam 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru sürecinde normal dönem sona ererken, geç başvuru tarihleri adayların gündemindeki yerini aldı. Yayımlanan kılavuza göre geç başvuru günleri ile ödenecek sınav ücreti belli oldu. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 09.09.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:02
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
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KPSS Ortaöğretim başvuru sürecinde normal dönem tamamlandı. Bu aşamada işlemlerini yapamayan adaylar için gözler ÖSYM'nin geç başvuru günlerine çevrildi. Kılavuzda yer alan takvime göre ek süre içinde AİS üzerinden işlem yapılabilecek ve sınav ücreti artırımlı olarak yatırılacak.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvurular 8 Eylül saat 23.59'da sona erdi. Bu süre içinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru yapabilecek. Son gün işlemler saat 23.59'a kadar devam edecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tamamlayabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı üzerinden gerekli bilgiler kontrol edilerek işlem yapılacak.

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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim sınav ücreti normal dönemde 800 TL olarak belirlendi. Geç başvuru döneminde ücret yüzde 50 artırımlı alınacağı için adayların 1.200 TL ödeme yapması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ 2026

  • Normal başvuru: 27 Ağustos-8 Eylül 2026
  • Geç başvuru: 15-16 Eylül 2026
  • Sınav tarihi: 25 Ekim 2026
  • Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026