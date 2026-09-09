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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | ÖSYM KPSS lise geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru sürecinde normal dönem sona ererken, geç başvuru tarihleri adayların gündemindeki yerini aldı. Yayımlanan kılavuza göre geç başvuru günleri ile ödenecek sınav ücreti belli oldu. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 09.09.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:02