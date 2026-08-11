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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

2026 yılı kamu personeli sınav takviminde ortaöğretim mezunlarını ilgilendiren tarihler belli oldu. KPSS Ortaöğretim için başvuru sürecinin yanı sıra sınav günü de ÖSYM takviminde yer aldı. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 11.08.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:49