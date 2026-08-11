Trend Galeri Trend Yaşam 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

2026 yılı kamu personeli sınav takviminde ortaöğretim mezunlarını ilgilendiren tarihler belli oldu. KPSS Ortaöğretim için başvuru sürecinin yanı sıra sınav günü de ÖSYM takviminde yer aldı. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 11.08.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:49
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle birlikte ortaöğretim düzeyindeki adayların izleyeceği süreç netleşti. KPSS Ortaöğretim başvurularının başlayacağı ve sona ereceği tarihler ile sınav günü takvimde açıklandı. KPSS Ortaöğretim sürecine ilişkin başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihleri de belli oldu.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026'da sona erecek. Adayların başvuru sürecinde izleyeceği adımlar, sınav ücreti ve diğer ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla belli olacak.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın uygulanacağı merkez, bina ve salon bilgileri ilerleyen süreçte adayların sınav giriş belgelerinde yer alacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru imkanı sunulacak. ÖSYM takvimine göre geç başvurular 15 Eylül'de başlayacak ve 16 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemlerine ilişkin detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 KPSS Ortaöğretim kılavuzunda açıklanacak. Adaylar başvuru sürecinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendilerine tanımlanan bilgilerle işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncel takviminde KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor. Sınava katılan adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden puan bilgilerine ulaşabilecek.

ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!