2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?

ÖZEL GÜVENLİK SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Temel ve yenileme eğitimi kapsamında yapılan yazılı bölümde adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Her soru bir puan değerinde olacak ve değerlendirme 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek. Silahlı sınava katılan adaylar ayrıca 25 silah bilgisi sorusunu cevaplayacak.

Silah farkı sınavında ise yalnızca 25 çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer alacak. Bu bölümde her soru iki puan üzerinden değerlendirilerek toplam puan 50 üzerinden hesaplanacak.