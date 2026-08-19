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2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?
2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?
122. dönem sınavına katılacak adayların gözü sınav takvimine çevrildi. EGM tarafından yayımlanan takvimde oturum günü ve uygulama ayrıntıları yer alırken, adayların dikkat etmesi gereken süre bilgileri de netleşti. Peki, Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte, ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 19.08.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 13:43