Trend Galeri Trend Yaşam 2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?

2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?

122. dönem sınavına katılacak adayların gözü sınav takvimine çevrildi. EGM tarafından yayımlanan takvimde oturum günü ve uygulama ayrıntıları yer alırken, adayların dikkat etmesi gereken süre bilgileri de netleşti. Peki, Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte, ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 19.08.2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 13:43
2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı için takvim açıklandı. Sınava katılacak adayların oturum saati, sınav süresi ve uygulama esaslarını önceden kontrol etmesi önem taşıyor.

2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?

122. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Yazılı sınav saat 10.00'da başlayacak. Adaylar, kendileri için belirlenen okul, blok ve salonlarda sınava katılacak.

2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?

ÖGG SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav süresi adayların katılacağı sınav türüne göre farklılık gösterecek. Silahlı sınava girecek adaylara 150 dakika, silahsız sınava katılacaklara 120 dakika, silah farkı sınavına gireceklere ise 30 dakika süre tanınacak. EGM kılavuzuna göre bu sürelere ek zaman verilmeyecek.

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2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?

ÖZEL GÜVENLİK SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Temel ve yenileme eğitimi kapsamında yapılan yazılı bölümde adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Her soru bir puan değerinde olacak ve değerlendirme 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek. Silahlı sınava katılan adaylar ayrıca 25 silah bilgisi sorusunu cevaplayacak.

Silah farkı sınavında ise yalnızca 25 çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer alacak. Bu bölümde her soru iki puan üzerinden değerlendirilerek toplam puan 50 üzerinden hesaplanacak.

2026 ÖGG SINAV TARİHİ | 122. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?

122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda 122. dönem ÖGG sonuçlarının 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanmasının planlandığı belirtildi. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar yazılı sınav performanslarını Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçlara yönelik itiraz ücreti 19-23 Eylül arasında yatırılabilecek, başvurular ise 21-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınav sonucu itirazlarının 24 Eylül 2026'da açıklanması planlanıyor.