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2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?
2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?
Yılın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için beklenen gece geldi. Gökyüzünde art arda görülebilecek parlak meteorlarla iz bırakacak Perseid meteor yağmuru, uygun gözlem koşullarında Türkiye'den de takip edilebilecek. Peki, zirve ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:59
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 07:03