2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURUNDA SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLEBİLİR?

Perseidler, yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor. NASA verilerine göre uygun koşullarda zirve sırasında saatte 50 ila 100 meteora kadar ulaşılabilir. Ancak bu sayı ideal gökyüzü koşullarına ilişkin bir üst değer; ışık kirliliği, bulutluluk ve gözlem yapılan bölge görülebilecek meteor sayısını doğrudan etkileyecek.