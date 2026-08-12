Trend Galeri Trend Yaşam 2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

Yılın en dikkat çeken gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için beklenen gece geldi. Gökyüzünde art arda görülebilecek parlak meteorlarla iz bırakacak Perseid meteor yağmuru, uygun gözlem koşullarında Türkiye'den de takip edilebilecek. Peki, zirve ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 07:03
2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların atmosferde yanmasıyla oluşan Perseid meteor yağmuru, yaz gecelerinin öne çıkan gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Perseid meteor yağmuru için zirve saatleri yaklaşırken Ay'ın konumu ve gözlem yapılacak bölgedeki ışık koşulları da izleme deneyimini etkileyecek.

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN ZİRVEYE ULAŞACAK?

2026 Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos gecesinden 13 Ağustos sabahına kadar en yoğun dönemini yaşayacak. Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO), ana maksimumun 13 Ağustos'ta Türkiye saatiyle yaklaşık 05.00-07.00 aralığında gerçekleşmesini öngörüyor. Yeni Ay'ın da 12 Ağustos'a denk gelmesi, gece boyunca gökyüzünün karanlık kalmasına katkı sağlayacak.

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseidler Kuzey Yarımküre'den izlenebildiği için Türkiye'den de gözlemlenebilecek. En uygun koşullar şehir ışıklarından uzak, görüş alanı geniş ve havanın açık olduğu bölgelerde oluşacak. Meteorların sayısı gece ilerledikçe artabileceğinden özellikle gece yarısından gün doğumuna kadar olan zaman dilimi gözlem için öne çıkıyor.

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2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURUNDA SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLEBİLİR?

Perseidler, yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor. NASA verilerine göre uygun koşullarda zirve sırasında saatte 50 ila 100 meteora kadar ulaşılabilir. Ancak bu sayı ideal gökyüzü koşullarına ilişkin bir üst değer; ışık kirliliği, bulutluluk ve gözlem yapılan bölge görülebilecek meteor sayısını doğrudan etkileyecek.

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU İÇİN BEKLENEN GECE! Zirve ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Perseid etkinliği yalnızca zirve gecesiyle sınırlı değil. NASA ve IMO verilerine göre meteor yağmuru 24 Ağustos 2026'ya kadar aktif kalacak. Ancak meteor sayısının en yoğun olduğu dönem 12-13 Ağustos gecesi olacağından gözlem açısından en elverişli zaman bu tarih aralığı olacak.