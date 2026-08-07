Trend Galeri Trend Yaşam 2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru, Ay ışığının engel olmayacağı karanlık bir gecede zirveye ulaşacak. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den nasıl izlenecek? İşte, gökyüzü olayına ilişkin ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 11:18
2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?

Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde bıraktığı uzun ve parlak izlerle ağustos ayının öne çıkan doğa olaylarından biri olacak. Gözlem koşullarının elverişli olması halinde Perseid meteor yağmuru sırasında çok sayıda meteor çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzak ve açık alanlar, gökyüzü şölenini izlemek isteyenlere daha iyi bir görüş sağlayacak.

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2026 Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos Çarşamba gecesi başlayarak 13 Ağustos Perşembe sabahının ilk saatlerinde en yoğun seviyesine ulaşacak. Meteor yağmuru 17 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında etkinliğini sürdürecek. Ancak meteorların en fazla görülebileceği dönem, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA İZLENECEK?

Perseid meteor yağmuru için Türkiye genelinde geçerli tek bir zirve saati bulunmuyor. Gözlem, havanın tamamen kararmasının ardından başlayabilecek; en uygun zaman dilimi ise gece yarısından şafak öncesine kadar olacak. Perseus Takımyıldızı gece boyunca gökyüzünde yükseldiği için meteor sayısının ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek. Gökyüzünün açık olduğu, ışık kirliliğinin düşük seviyede kaldığı bölgelerde meteorların çıplak gözle görülmesi mümkün olacak. NASA, gözlem için hava karardıktan sonra kuzeydoğu yönüne ve Perseus Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeye bakılmasını öneriyor. Ancak meteorlar gökyüzünün farklı noktalarında belirebileceği için yalnızca tek bir yöne odaklanmak gerekmiyor.

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?

SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

NASA'nın açıklamasına göre uygun hava ve gözlem koşullarında zirve sırasında saatte 50 ila 100 meteor görülebilecek. Uluslararası Meteor Organizasyonu ise karanlık kırsal bölgelerde normal gözlem oranının saatte 30-50 meteor arasında değişebileceğini belirtiyor. Bu sayılar ideal koşullar için yapılan tahminleri ifade ediyor. Bulutluluk, ışık kirliliği, gözlem noktasının konumu ve görüş alanı, görülebilecek meteor sayısını etkileyebilecek.