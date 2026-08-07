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2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?
2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?
Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru, Ay ışığının engel olmayacağı karanlık bir gecede zirveye ulaşacak. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den nasıl izlenecek? İşte, gökyüzü olayına ilişkin ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 11:18