2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta,Türkiye’den görülecek mi?

SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

NASA'nın açıklamasına göre uygun hava ve gözlem koşullarında zirve sırasında saatte 50 ila 100 meteor görülebilecek. Uluslararası Meteor Organizasyonu ise karanlık kırsal bölgelerde normal gözlem oranının saatte 30-50 meteor arasında değişebileceğini belirtiyor. Bu sayılar ideal koşullar için yapılan tahminleri ifade ediyor. Bulutluluk, ışık kirliliği, gözlem noktasının konumu ve görüş alanı, görülebilecek meteor sayısını etkileyebilecek.