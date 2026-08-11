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2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?
2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?
Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen adaylar için 2026 yılı başvuru süreci devam ediyor. PMYO başvuruları kapsamında adayların TYT puanı, yaş ve diğer koşulları karşılaması gerekecek. Peki, başvurular ne zaman bitecek, şartları neler? İşte, sürece ilişkin detaylar…
Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:26