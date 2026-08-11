Trend Galeri Trend Yaşam 2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen adaylar için 2026 yılı başvuru süreci devam ediyor. PMYO başvuruları kapsamında adayların TYT puanı, yaş ve diğer koşulları karşılaması gerekecek. Peki, başvurular ne zaman bitecek, şartları neler? İşte, sürece ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 11:26
2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığının yayımladığı duyuruyla PMYO başvuruları için adayların izleyeceği süreç belli oldu. PMYO başvuruları kapsamında belirlenen kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar, başvuru işlemlerini çevrim içi ortamda tamamlayacak. Başvuru şartları ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılar duyuruda yer aldı.

2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

2026 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

25. Dönem PMYO başvuruları 7 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Polis Akademisinin yayımladığı duyuruya göre adaylar işlemlerini 13 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru süresinin ardından sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Polis Akademisinin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

2026 PMYO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PMYO ön başvuruları Polis Akademisinin "pa.edu.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurarak işlemlerini tamamlayacak. Başvurunun belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda yapılması gerekiyor.

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2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

PMYO TYT TABAN PUANI KAÇ?

2026 PMYO öğrenci alımında adayların TYT puan türünden en az 250,000 ham taban puan almış olması gerekiyor. Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında başvuracak adaylar için ise en az 200,000 ham taban puan şartı bulunuyor. TYT kriterini karşılamayan adaylar başvuru sürecine dahil olamayacak.

2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

2026 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Meslek Yüksekokullarına başvuracak adayların Polis Akademisi tarafından belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Başlıca koşullar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • 2026-YKS kapsamında belirlenen TYT taban puanını karşılamak,
  • İlanda belirtilen yaş, boy ve beden kitle indeksi şartlarını taşımak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak.
2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

2026 PMYO KONTENJANI KAÇ KİŞİ?

25.Dönem PMYO kapsamında toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Polis Akademisinin açıkladığı kontenjan dağılımı şu şekilde:

  • 2 bin 560 erkek aday
  • 630 kadın aday
  • 60 şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamındaki aday

2026 YILI 25. DÖNEM PMYO GİRİŞ SINAVI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

PMYO BOY VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ ŞARTI NEDİR?

PMYO adaylarının fiziki şartları da başvuru kriterleri arasında bulunuyor. Polis Akademisinin açıkladığı ölçüler şöyle:

  • Kadın adaylar: En az 162 cm
  • Erkek adaylar: En az 167 cm
  • Beden kitle indeksi: 18 dahil ile 27 dahil arasında olmalıdır.