2026 PMYO BAŞVURU EKRANI | 3 bin 250 öğrenci alınacak! Başvurular ne zaman bitecek, şartları neler?

PMYO TYT TABAN PUANI KAÇ?

2026 PMYO öğrenci alımında adayların TYT puan türünden en az 250,000 ham taban puan almış olması gerekiyor. Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında başvuracak adaylar için ise en az 200,000 ham taban puan şartı bulunuyor. TYT kriterini karşılamayan adaylar başvuru sürecine dahil olamayacak.