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TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı! 2026 kabuklu fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonunda uygulanacak kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu. Açıklamayla birlikte Giresun ve Levant kalite ürünler için belirlenecek tutarlar netlik kazandı. Peki, Giresun ve Levant kalite fındık kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 06.08.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 06:20