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TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı! 2026 kabuklu fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonunda uygulanacak kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu. Açıklamayla birlikte Giresun ve Levant kalite ürünler için belirlenecek tutarlar netlik kazandı. Peki, Giresun ve Levant kalite fındık kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 06.08.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 06:20
TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı! 2026 kabuklu fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni hasat dönemi öncesinde üreticilerin beklediği açıklama TMO'dan geldi. Kabuklu fındık alımlarında geçerli olacak kilogram fiyatlarının yanı sıra randımana göre yapılacak ilave ödemelere ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı! 2026 kabuklu fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GİRESUN VE LEVANT KALİTE FINDIK KAÇ TL OLDU?

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirledi. Buna göre Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 TL, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 TL oldu.

TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı! 2026 kabuklu fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YÜKSEK RANDIMANLI FINDIĞA NE KADAR İLAVE FİYAT VERİLECEK?

Yüzde 50 randımanın üzerindeki fındıklar için kilogram başına ilave ödeme yapılacak. Her 1 randıman artışında Giresun kalite fındığa 5,10 TL, Levant kalite fındığa ise 5 TL ek fiyat verilecek.

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TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı! 2026 kabuklu fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TMO FINDIK ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TMO, 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

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TMO fındık alım fiyatlarını açıkladı! 2026 kabuklu fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TMO FINDIK ALIM RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Üreticiler, 17 Ağustos 2026 tarihinden itibaren TMO iş yerlerinden, randevu.tmo.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alabilecek. TMO ayrıca üreticilerin teslim sırasında rutubet nedeniyle sorun yaşamaması için ürünlerini yeterli ölçüde kurutması gerektiğini belirtti.

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