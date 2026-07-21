2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

Enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik alanlarında eğitim gören gençler, doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında erken kariyer fırsatları yakalayacak. Ayrıca, gelecek yıldan itibaren kapsamın genişletilerek lisans 3., 4. sınıf ve sonrası için de burs çağrılarının açılması planlanıyor.