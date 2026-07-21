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2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!
2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, YKS'de ilk 100 bine giren üniversite öğrencilerine aylık 13 bin 750 TL TENMAK Lisans Başarı Bursu verileceğini duyurdu. İşte 300 öğrencinin eğitim hayatı boyunca yararlanacağı dev bursun başvuru tarihleri, şartları ve ekranı...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 15:36