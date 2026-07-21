Trend Galeri Trend Yaşam 2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, YKS'de ilk 100 bine giren üniversite öğrencilerine aylık 13 bin 750 TL TENMAK Lisans Başarı Bursu verileceğini duyurdu. İşte 300 öğrencinin eğitim hayatı boyunca yararlanacağı dev bursun başvuru tarihleri, şartları ve ekranı...

Giriş Tarihi: 21.07.2026 15:34 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 15:36
2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayali kuran milyonlarca gence en güzel haber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını desteklemek amacıyla TENMAK Lisans Başarı Bursu Programı'nı resmen başlattı.

2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca rahat bir nefes almasını sağlayacak program kapsamında, belirlenen bölümlere yerleşen gençlere aylık 13.750 TL ödeme yapılacak.

2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

KİMLER AYLIK 13.750 TL BURS ALABİLECEK? (BAŞVURU ŞARTLARI)

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülecek araştırma bursu, başarılı öğrencileri üniversitenin ilk yılından itibaren AR-GE ekosistemine kazandırmayı hedefliyor. Bursun öne çıkan başvuru şartları ise şu şekilde:

Sınav Yılı: 2025 veya 2026 YKS sınavına girmiş olmak.

Başarı Sıralaması: YKS'de kendi alanında ilk 100 bin içerisine girmek.

Bölüm Şartı: Bakanlık tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşmek.

Kontenjan: Programdan Türkiye genelinde toplam 300 öğrenci faydalanacak.

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2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

SADECE PARA DEĞİL, KARİYER FIRSATI DA SUNULUYOR

TENMAK bursu, öğrencilere yalnızca maddi destek sağlamakla kalmıyor. Program kapsamında her bir bursiyere, alanında uzman akademik danışmanlar atanacak.

2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

Enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik alanlarında eğitim gören gençler, doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında erken kariyer fırsatları yakalayacak. Ayrıca, gelecek yıldan itibaren kapsamın genişletilerek lisans 3., 4. sınıf ve sonrası için de burs çağrılarının açılması planlanıyor.

2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

TENMAK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Burs almak isteyen adayların başvuru takvimini kaçırmaması büyük önem taşıyor.

Başvuru Tarihleri: 1 - 15 Eylül 2026

Başvuru Ekranı: Başvurular çevrim içi (online) olarak https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresi üzerinden, TENMAK Destek Sistemi aracılığıyla yapılacak.

İstenen Belgeler: Adaylardan başvuru esnasında lisans kayıt belgesi ve YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek. Değerlendirmeler, her lisans programı için ayrılan özel kontenjanlara ve öğrencilerin YKS başarı sıralamalarına göre yapılacak.

2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

BAKAN BAYRAKTAR'DAN GENÇLERE MESAJ: "HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden 2026 YKS sonuçlarının açıklandığı gün duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlere şu sözlerle seslendi: "2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum.

2026 YKS sonrası üniversitelilere dev müjde: Aylık 13.750 TL başarı bursu başvuruları başlıyor!

Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz. Bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz."

#ALPARSLAN BAYRAKTAR