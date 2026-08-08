2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa yerleşen adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, yerleştirildikleri üniversitenin duyurduğu belgeleri ve başvuru adımlarını takip etmesi gerekecek. Belirlenen süre içinde işlemini tamamlamayanlar kayıt hakkını kaybedecek.

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