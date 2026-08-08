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2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde sona yaklaşılırken, adayların tercih işlemleri önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte gözler tamamen ÖSYM'den yapılacak resmi sonuç açıklamasına çevrilecek. Peki, tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:56