Trend Galeri Trend Yaşam 2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde sona yaklaşılırken, adayların tercih işlemleri önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte gözler tamamen ÖSYM'den yapılacak resmi sonuç açıklamasına çevrilecek. Peki, tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

Giriş Tarihi: 08.08.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:56
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

Tercih süresinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin yerleştirme süreci başlayacak. 2026 YKS tercih sonuçları, adayların puanları ve tercih sıraları doğrultusunda şekillenecek. Adaylar, 2026 YKS tercih sonuçları duyurusuyla kayıt hakkı kazandıkları programı öğrenecek.

2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

29 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar listelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden veya Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan düzenleyebilecek.

2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından adayların puanları, sıralamaları, tercihleri ve program kontenjanları doğrultusunda merkezi yerleştirme işlemleri yapılacak. Sonuç günü belli olduğunda ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuru yayımlanacak.

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2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuç bilgilerine ÖSYM'nin mobil uygulamasından da erişilebilecek.

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2026 YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | Tercihler ne zaman bitecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa yerleşen adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, yerleştirildikleri üniversitenin duyurduğu belgeleri ve başvuru adımlarını takip etmesi gerekecek. Belirlenen süre içinde işlemini tamamlamayanlar kayıt hakkını kaybedecek.

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