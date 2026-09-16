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2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 yılına ait Ramazan tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvimle netleşti. Buna göre mübarek ay, gelecek yıl kış mevsiminde başlayacak ve ilk oruç tutulacak. Ramazan Bayramı ise baharın başlangıç dönemine denk gelecek. Oruç ibadetinin başlayacağı gün ile Ramazan ayının diğer önemli tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:07
2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 yılı dini günler takviminde Ramazan ayının başlayacağı tarih açıklandı. Gelecek yıl kış döneminde idrak edilecek Ramazan öncesinde, ilk oruç için tutulacak gün de takvimde belli oldu. Müslümanlar belirlenen tarihte ilk sahura kalkarak oruç ibadetine başlayacak.

2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

RAMAZAN NE ZAMAN?

2027 yılı Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için Müslümanlar 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak. Ramazan'ın ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak.

2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

Ramazan boyunca oruç, imsak vaktinin girmesiyle başlayıp akşam ezanının okunmasıyla sona erecek. İmsak ve iftar vakitleri illere ve ilçelere göre farklılık göstereceğinden, vatandaşların bulundukları bölgeye ait güncel vakitleri takip etmesi gerekecek.

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2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet'in dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Gün

Tarih

Gün adı

Ramazan başlangıcı ve ilk oruç

8 Şubat 2027

Pazartesi

Ramazan Bayramı arifesi

8 Mart 2027

Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün

9 Mart 2027

Salı

Ramazan Bayramı 2. gün

10 Mart 2027

Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün

11 Mart 2027

Perşembe
2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör