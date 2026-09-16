2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 yılına ait Ramazan tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvimle netleşti. Buna göre mübarek ay, gelecek yıl kış mevsiminde başlayacak ve ilk oruç tutulacak. Ramazan Bayramı ise baharın başlangıç dönemine denk gelecek. Oruç ibadetinin başlayacağı gün ile Ramazan ayının diğer önemli tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Diyanet'in dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
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Gün
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Tarih
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Gün adı
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Ramazan başlangıcı ve ilk oruç
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8 Şubat 2027
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Pazartesi
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Ramazan Bayramı arifesi
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8 Mart 2027
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Pazartesi
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Ramazan Bayramı 1. gün
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9 Mart 2027
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Salı
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Ramazan Bayramı 2. gün
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10 Mart 2027
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Çarşamba
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Ramazan Bayramı 3. gün
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11 Mart 2027
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Perşembe