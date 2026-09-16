Trend Galeri Trend Yaşam 2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 RAMAZAN AYI TAKVİMİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 yılına ait Ramazan tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvimle netleşti. Buna göre mübarek ay, gelecek yıl kış mevsiminde başlayacak ve ilk oruç tutulacak. Ramazan Bayramı ise baharın başlangıç dönemine denk gelecek. Oruç ibadetinin başlayacağı gün ile Ramazan ayının diğer önemli tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:07