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2027 RAMAZAN AYI TARİHİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 yılı Ramazan takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre gelecek yıl Ramazan ayı kış döneminde başlayacak ve ilk oruç tutulacak. Ramazan Bayramı ise bahar mevsiminin ilk günlerine denk gelecek. Yeni yılda oruç ibadetine ne zaman başlanacağı ve Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. İşte 2027 Ramazan ayına ilişkin takvim ve önemli tarihler...

Giriş Tarihi: 02.09.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 11:06