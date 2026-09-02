Trend Galeri Trend Yaşam 2027 RAMAZAN AYI TARİHİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 RAMAZAN AYI TARİHİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 yılı Ramazan takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre gelecek yıl Ramazan ayı kış döneminde başlayacak ve ilk oruç tutulacak. Ramazan Bayramı ise bahar mevsiminin ilk günlerine denk gelecek. Yeni yılda oruç ibadetine ne zaman başlanacağı ve Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. İşte 2027 Ramazan ayına ilişkin takvim ve önemli tarihler...

Giriş Tarihi: 02.09.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 11:06
2027 RAMAZAN AYI TARİHİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 Ramazan ayının başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde yer aldı. 11 ayın sultanı olarak anılan Ramazan, yeni yılda kış mevsimine denk gelecek. Müslümanlar ilk oruç için belirlenen tarihte sahura kalkacak. İşte Diyanet'in 2027 dini günler takvimine göre Ramazan başlangıcı ve ilk oruç tarihi...

2027 RAMAZAN AYI TARİHİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

RAMAZAN 2027'DE 8 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

2027 yılı Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için Müslümanlar 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak. Ramazan'ın ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak.

2027 RAMAZAN AYI TARİHİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

Ramazan boyunca oruç, imsak vaktinin girmesiyle başlayıp akşam ezanının okunmasıyla sona erecek. İmsak ve iftar vakitleri illere ve ilçelere göre farklılık göstereceğinden, vatandaşların bulundukları bölgeye ait güncel vakitleri takip etmesi gerekecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2027 RAMAZAN AYI TARİHİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri

2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet'in dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Gün

Tarih

Gün adı

Ramazan başlangıcı ve ilk oruç

8 Şubat 2027

Pazartesi

Ramazan Bayramı arifesi

8 Mart 2027

Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün

9 Mart 2027

Salı

Ramazan Bayramı 2. gün

10 Mart 2027

Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün

11 Mart 2027

Perşembe
2027 RAMAZAN AYI TARİHİ: Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte? Diyanet ile bayram tarihleri
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör