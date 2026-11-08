Trend Galeri Trend Yaşam 21'lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

21'lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

SABAH'ın ulaştığı detaylara göre siber polisi, yasadışı bahis sitelerinin altyapısını sağlayan ve finans çarkını döndüren 47 gruba 39 ilde operasyon düzenledi. Altyapı sunan yazılımcılardan finans evlerine kadar 168 şüpheli yakalandı. Grupların yakalanmasında en önemli rolü, loto milyoneri Michael Carroll'un adını kullanan 21 yaşındaki bahis patronu Faruk Eren Yücal'ın verileri onaydı.

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Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 08.11.2026 07:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 07:49
21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

İngiltere'de lotodan kazandığı serveti tüketip çöpçülüğe dönen Michael Carroll'un adını Telegram'da kendine rumuz yapan yazılımcı 21 yaşındaki Faruk Eren Yücal'ın yasadışı bahis imparatorluğu yerle bir oldu. "Vaycasino", "Sheratonking" ve "Çarkbet" gibi siteler üzerinden yürütülen devasa bir yasadışı bahis ağı deşifre edildi.

21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

SABAH'ın ulaştığı detaylara göre siber polisi, yasadışı bahis sitelerinin altyapısını sağlayan ve finans çarkını döndüren 47 gruba 39 ilde operasyon düzenledi. Altyapı sunan yazılımcılardan finans evlerine kadar 168 şüpheli yakalandı.

21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

Grupların yakalanmasında en önemli rolü, loto milyoneri Michael Carroll'un adını kullanan 21 yaşındaki bahis patronu Faruk Eren Yücal'ın verileri onayladı. Emniyetin yapay zeka silahı AVCI'nın binlerce mesajı deşifre etmesiyle bahis ağı çökertildi.

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21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

6 DIŞ FİNANS EKİBİNİN TEKNİSYENLERİ ENSELENDİ

Emniyetin yapay zekâ silahı "AVCI", 306 bin suç içeren mesajı tespit ederek 47 farklı grup için bildirimde bulundu. Görevi devralan siber polis, bu grupların suçlarını ve kimliklerini açığa çıkararak operasyon için düğmeye bastı.

21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

Çoğu zaman kendilerini yasal banka sistemlerinin arkasına saklayan, altlarında isimleri imza yetkilisi gibi gösterip sistemi gölgede yöneten veya yurt dışında bulunan patronların ekibi bu kez yakayı ele verdi.

21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

Siber polisi Türkiye genelinde 39 ilde çalışan teknisyen gruba ve 6 dış finans evine operasyon düzenledi. Panel satış sorumlusu, yönetim sorumlusu, işlem kontrol ve çekim birimi, teknik sorumlu, teknik destek ve müşteri hizmetleri şüphelileri dâhil olmak üzere toplam 168 şüpheli yakalandı. 3 Kasım'da yakalanan şüpheliler emniyette işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

"OPERASYON VAR DİKKAT EDİN"

Mesajlarda şüphelilerin siber operasyonları yakından takip ettikleri ve birbirlerini dikkatli olmaları konusunda uyardıkları öğrenildi. Şüpheliler, yakalanma korkusuyla gruplardan çıkmak istediklerindeyse ölümle tehdit edildi.

21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

KÖTÜ YORUM YAPANLAR ŞİDDET GÖRÜYOR

Dikkat çeken bir diğer nokta ise güven ağını koruma çabaları oldu.

21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

Yasadışı bahis ekipleri, kendi siteleri veya markaları hakkında kötü yorum yapan kişileri; bahis oynadıkları kartın kimlik bilgileri veya yasadışı panel sorgu sistemleri üzerinden tespit ediyor. Şüpheliler, bu kişileri telefonla arayıp rol yaparak buluşmaya çalışıyor, sonrasında ise darp ediyordu.

21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

OPERASYONLAR SONUÇ VERDİ

Bahis sitelerinin para aklama yöntemleri; ihtiyaç sahibi kişilere aylık ödeme yapılması ya da haberi olmayan kişilerin bankacılık hesaplarının kullanılmasıyla gerçekleşiyordu.

21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

Milyonlarca liralık finansal hareket, hiçbir geliri olmayan bir öğrencinin hesabından geçiyor; karşılığında ise o öğrenciye yalnızca birkaç bin lira veriliyordu. Üst üste düzenlenen operasyonlar sayesinde bu kişilerin sayısının çok büyük ölçüde azaldığı tespit edildi.