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21'lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı
21'lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı
SABAH'ın ulaştığı detaylara göre siber polisi, yasadışı bahis sitelerinin altyapısını sağlayan ve finans çarkını döndüren 47 gruba 39 ilde operasyon düzenledi. Altyapı sunan yazılımcılardan finans evlerine kadar 168 şüpheli yakalandı. Grupların yakalanmasında en önemli rolü, loto milyoneri Michael Carroll'un adını kullanan 21 yaşındaki bahis patronu Faruk Eren Yücal'ın verileri onaydı.
Giriş Tarihi: 08.11.2026 07:48
Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 07:49