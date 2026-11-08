21’lik yasadışı bahis baronunu mesajları yakalattı! SABAH, 39 ildeki büyük operasyonun detaylarına ulaştı

Milyonlarca liralık finansal hareket, hiçbir geliri olmayan bir öğrencinin hesabından geçiyor; karşılığında ise o öğrenciye yalnızca birkaç bin lira veriliyordu. Üst üste düzenlenen operasyonlar sayesinde bu kişilerin sayısının çok büyük ölçüde azaldığı tespit edildi.