25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?

PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, 25. Dönem PMYO kapsamında müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavına ilişkin merkez ve tarih bilgilerini erişime açtı. Adayların kendilerine bildirilen tarihte ve belirtilen merkezde hazır bulunması gerekiyor. Bu nedenle fiziki yeterlilik değerlendirmesine katılacakların Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendi sınav bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor.