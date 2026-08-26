Trend Galeri Trend Yaşam 25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?

25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?

EGM Polis Akademisi tarafından yürütülen 25. Dönem PMYO giriş sınavında adayların merkez ve tarih bilgileri erişime açıldı. Müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamalarına katılacak adaylar sınav giriş belgesi üzerinden detaylara ulaşabilecek. Peki, PMYO sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, parkur ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 14:37
25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?

25. Dönem PMYO adaylarını bekleyen sınav aşamasına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Polis Akademisi'nin duyurusuyla müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik için merkez ve tarih bilgileri erişime açılırken, adaylar parkur aşamasına hazırlanıyor.

25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?

PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, 25. Dönem PMYO kapsamında müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavına ilişkin merkez ve tarih bilgilerini erişime açtı. Adayların kendilerine bildirilen tarihte ve belirtilen merkezde hazır bulunması gerekiyor. Bu nedenle fiziki yeterlilik değerlendirmesine katılacakların Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendi sınav bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor.

25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?

PMYO SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

25. Dönem PMYO sınav merkezi ve tarih bilgileri Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaptıktan sonra kendileri için belirlenen merkezi görüntüleyebilecek.

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25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?

PMYO MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

25. Dönem PMYO mülakatları için tüm adayları kapsayan ayrı bir tarih henüz ilan edilmedi. Polis Akademisi açıklamasında, fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayanların ilerleyen tarihte duyurulacak mülakat aşamasına katılacağı belirtildi.

Mülakat takvimine ilişkin yeni açıklamalar Polis Akademisinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu nedenle parkuru geçen adayların AİS ve kurum duyurularını takip etmesi gerekiyor.

25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?

PMYO FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

25. Dönem PMYO seçme ve değerlendirme esaslarına göre fiziki yeterlilik sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Adayların bu bölümde başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması gerekecek.

Fiziki yeterlilikte başarılı olamayan adaylar sonraki değerlendirmeye geçemeyecek. Parkur aşamasını geçenler ise Polis Akademisi tarafından daha sonra açıklanacak tarihte mülakat sınavına katılmaya hak kazanacak.

25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?

KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjanın 2 bin 560'ı erkek, 630'u kadın adaylara ayrılırken, şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında 60 kişilik kontenjan bulunuyor.

25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?