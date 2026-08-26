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25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?
25. DÖNEM PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PMYO sınav yerleri nasıl sorgulanır, parkur sınavı ne zaman?
EGM Polis Akademisi tarafından yürütülen 25. Dönem PMYO giriş sınavında adayların merkez ve tarih bilgileri erişime açıldı. Müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamalarına katılacak adaylar sınav giriş belgesi üzerinden detaylara ulaşabilecek. Peki, PMYO sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, parkur ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.08.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 14:37