256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: "Yürümeyi özlemişim"

Kendimi eve kapatmıştım. İstanbul'da doğup büyümüş bir insan olarak üniversite için daha küçük bir şehre gitmiştim. Orada psikolojim bozuldu. Eve kapanınca insan ister istemez daha fazla yemek yiyor, uyku düzeni bozuluyor. Bunların hepsi kilo almaya neden oluyor. Ben 256 kiloyken bile hayattan tamamen kopmamıştım, hatta boksa da gidiyordum. Ancak kilom yaşam kalitemi ciddi şekilde düşürüyordu" diye konuştu.