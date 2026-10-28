256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: "Yürümeyi özlemişim"

Üniversite yıllarında yaşadığı psikolojik sorunların ardından hızla kilo alan 30 yaşındaki Mansur Kaya 256 kilonun üzerine çıktı. Uyku problemleri, yürüme güçlüğü ve bacaklarında oluşan yaralar nedeniyle hem sosyal hayatında hem de iş yaşamında zor günler geçiren Kaya, tüp mide ameliyatıyla yeni bir hayata adım attı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından beslenme düzenini değiştiren ve egzersize ağırlık veren Kaya, yaklaşık iki yıllık takip sürecinde 120 kiloya kadar düştü.