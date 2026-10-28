Trend Galeri Trend Yaşam 256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: 'Yürümeyi özlemişim'

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: "Yürümeyi özlemişim"

Üniversite yıllarında yaşadığı psikolojik sorunların ardından hızla kilo alan 30 yaşındaki Mansur Kaya 256 kilonun üzerine çıktı. Uyku problemleri, yürüme güçlüğü ve bacaklarında oluşan yaralar nedeniyle hem sosyal hayatında hem de iş yaşamında zor günler geçiren Kaya, tüp mide ameliyatıyla yeni bir hayata adım attı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından beslenme düzenini değiştiren ve egzersize ağırlık veren Kaya, yaklaşık iki yıllık takip sürecinde 120 kiloya kadar düştü.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:30 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 08:32
256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Aşırı kilosu nedeniyle bir sokak öteye gitmek için bile taksiye binmek zorunda kalan 30 yaşındaki Mansur Kaya, tüp mide ameliyatının ardından hayatını yeniden şekillendirdi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz tarafından ameliyat edilen Kaya, 256 kilodan 120 kiloya düştü.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Bacaklarındaki yaraların iyileşmesi ve hareket kabiliyetinin artmasıyla günlük yaşamına yeniden katılan Kaya, "Yürümeyi özlemişim gerçekten, yüzmeyi özlemişim" sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI TAKİP ÖNEM TAŞIYOR

Kaya'nın yaklaşık iki yıl önce kendilerine başvurduğunu belirten Op. Dr. Deniz, hastanın ilk değerlendirmesinde 256 kilonun üzerinde olduğunu ve obeziteye eşlik eden sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Kaya'nın uyku apnesi bulunduğunu, nefes almakta zorlandığını ve her iki bacağında akıntılı yaralar oluştuğunu belirten Op. Dr. Deniz, "Hastamız bize başvurduğunda yaklaşık 256 kilo ağırlığındaydı. Uyku apnesi vardı, nefes almakta zorlanıyordu.

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256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Vücudunda dolaşım bozukluğu gelişmişti ve her iki bacağında da akıntılı yaralar mevcuttu. Kendisiyle görüştük, değerlendirmelerimizi yaptık ve ameliyat olması gerektiğini belirttik. Ardından ameliyat hazırlıklarına başladık. Kendisine tüp mide ameliyatı, diğer adıyla sleeve gastrektomi uyguladık. Yaklaşık iki yıllık süreçte 120 kilo civarına geldi. Böylece yaklaşık 140 kilo kaybetti" dedi.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

"AMELİYAT TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Obezite cerrahisinin ardından yaşam tarzı değişikliğinin ve düzenli takibin önemini vurgulayan Op. Dr. Deniz, ameliyatın tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Hastanın beslenme ve egzersiz konusunda önemli çaba gösterdiğini belirten Op. Dr. Deniz, "Obezite ameliyatlarında cerrahi tek başına yeterli olmuyor. Hastaların yaşam tarzlarını da değiştirmeleri gerekiyor. Hastamız bu konuda bilinçliydi ve ciddi emek verdi.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Egzersiz ve beslenme düzenine dikkat ederek süreci sürdürdük. Obezite ve metabolik cerrahi geçiren hastaların ömür boyu takip edilmesi gerekiyor. Çünkü obezite tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalık. Hiçbir tedavi yönteminin etkisinin ömür boyunca kendiliğinden devam edeceğini düşünmemek gerekiyor. Hastaların bilinçli hareket etmeyi, besin tüketimini kontrol etmeyi öğrenmesi ve yaşamları boyunca gerektiğinde profesyonel destek alması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

"256 KİLOYA ULAŞTIM"

Kilosunun günlük yaşamını ve iş hayatını ciddi şekilde etkilediğini belirten Kaya, "Üniversitede bir yıl içerisinde 100 kilodan fazla aldım. Daha sonra kilo almaya devam ettim. Mehdi hocama geldiğimde 256 kilonun üzerindeydim, hatta tartıya bile çıkamamıştım.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Kendimi eve kapatmıştım. İstanbul'da doğup büyümüş bir insan olarak üniversite için daha küçük bir şehre gitmiştim. Orada psikolojim bozuldu. Eve kapanınca insan ister istemez daha fazla yemek yiyor, uyku düzeni bozuluyor. Bunların hepsi kilo almaya neden oluyor. Ben 256 kiloyken bile hayattan tamamen kopmamıştım, hatta boksa da gidiyordum. Ancak kilom yaşam kalitemi ciddi şekilde düşürüyordu" diye konuştu.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

İŞ HAYATINDA DA ZORLUK YAŞADI

Kendi danışmanlık firması ve sigorta şirketi bulunduğunu belirten Kaya, fazla kilosu nedeniyle müşterilerini ziyaret etmekte zorlandığını, bacaklarında oluşan yaralar ve uyku problemlerinin de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Ameliyat olmaya karar verdiğini anlatan Kaya, operasyon sonrasında beslenme düzenine dikkat ettiğini ve doktorunun kontrollerini aksatmadığını belirterek, "Mehmet Hocamın kontrollerine düzenli olarak gittim. Sürekli ilgilendi. Kas kaybı gibi konulara dikkat ederek kendime uygun bir program oluşturdum. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde 140 kiloya yakın verdim. Artık rahat uyuyabiliyorum, bacaklarımdaki yaralar düzeldi. Eskiden yürüyüş yapmaktan nefret ederdim. Bir sokak öteye gitmek için taksiye binerken şimdi her yere yürüyerek gidiyorum. Yürümeyi ve yüzmeyi özlemişim. Hayatımda gerçekten büyük bir rahatlama oldu" diye konuştu.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

51 YAŞINDAKİ KADIN TAM 32 KİLO VERDİ! O ALIŞKANLIĞINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ: "ŞEKERLİ TATLI YERİNE…"

Menopoz döneminde hızla kilo alan ve sağlık sorunları yaşamaya başlayan 51 yaşındaki Emma Artemiou, zayıflama iğnelerine başvurmadan tam 32 kilo vermeyi başardı.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Fazla kiloları nedeniyle diz ağrıları çeken ve iki yaşındaki torunuyla yerde oyun bile oynayamayan İngiliz kadın, zayıflamaya karar vererek hayatını baştan aşağı değiştirdi.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

85 kilodan 53 kiloya düşen Emma, artık torunuyla parklarda koşup oynayabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

ÜST ÜSTE GELEN ZORLU SÜREÇLER KİLO ALMASINA NEDEN OLDU

51 yaşındaki Emma Artemiou, 1.52 metre boyunda olması nedeniyle 85 kiloya ulaştığında tıbbi olarak obez sınıfına girmişti.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Boyunun kısa olması sebebiyle taşıdığı her ekstra kilonun eklemlerine büyük baskı yaptığını belirten Emma; kısa yürüyüşlerde bile zorlanıyor, dizlerindeki şiddetli ağrılar yüzünden günlük işlerini yapmakta güçlük çekiyordu.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Kilo alımının yanı sıra menopozun getirdiği sıcak basmaları, ani ruh hali değişimleri ve düşük enerjiyle mücadele eden kadın, aynı dönemde babasını kaybetmenin yarattığı derin yas süreciyle de yüzleşmek zorunda kaldı.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Eski bir okul aşçısı olan Emma, gün boyu yemeklerle çevrili olmasına rağmen kendi beslenmesini tamamen ihmal ettiğini ve hazır gıdalara yöneldiğini ifade etti.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

HAZIR GIDALARLA BESLENİYORDU

Zayıflama sürecinden önce kahvaltı yapmayı genellikle atlayan Emma, öğle yemeklerinde marketten aldığı hazır sandviçleri, cipsleri ve çikolataları tüketiyordu.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Akşam yemeklerinde ise dondurulmuş pizzalar, patates kızartmaları ve hazır paket servis yemeklerinin ardından yüksek kalorili tatlılar tüketiyordu.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Zayıflamaya karar verdikten sonra ilk ayda yaklaşık 4 kilo veren Emma, mutfak alışkanlıklarını tamamen değiştirdi.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Hafta sonları yemeklerini önceden hazırlamaya başlayan 51 yaşındaki kadın; kahvaltıda meyveli yulaf, öğle yemeğinde fırınlanmış patates ve yağsız salatalar, akşam ise taze sebzeler eşliğinde ızgara tavuk tüketmeye başladı.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Yüksek şekerli tatlıların yerini ise şekersiz gıdalar ve düşük yağlı yoğurtlar aldı.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

"EN BÜYÜK ZAFERİM TORUNUMLA YERDE OYNAYABİLMEK"

Kilo verdikten sonra kendine olan güveninin arttığını ve kendini yıllar sonra ilk kez bu kadar güçlü hissettiğini söyleyen Emma, eşi Jamie ile birlikte deniz kenarında uzun yürüyüşlere çıktığını ve bisiklete bindiğini aktardı.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Ancak elde ettiği başarının en anlamlı kısmının torunuyla geçirdiği vakit olduğunu vurgulayan İngiliz kadın, "Torunum Margo ile yere oturup kalkabilmek benim için paha biçilemez bir zafer.

256 kilodan 120 kiloya düştü, hayatı sil baştan değişti! 140 kilo veren adam sırrını paylaştı: Yürümeyi özlemişim

Onu parka götürebiliyor, kaydıraktan birlikte kayabiliyor ve oyun alanında arkasından koşabiliyorum. Eğer hala o fazla kiloları taşıyor olsaydım bunların hiçbirini yapamazdım" ifadeleriyle yakaladığı yeni yaşam kalitesini özetledi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör