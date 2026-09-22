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26 Eylül'de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: “Artık yeter” dedirtecek!

26 Eylül'de gerçekleşecek Koç Dolunayı, ilişkilerden aile hayatına ve kişisel kararlara kadar pek çok konuyu yeniden gündeme taşıyabilir. Astrolog Ayça Koçak'a göre bu dolunay, özellikle "artık yeter" dedirten konuların görünür hale gelebileceği bir döneme işaret ediyor.

MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:22
26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

26 Eylül Cumartesi, saat 19.48'de Ay Koç'un 3. derecesinde dolunay olur. Güneş tam karşıda, Terazi'dedir. Ekinoksa en yakın dolunay olduğu için halk buna 'Hasat Dolunayı' der.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

26 EYLÜL KOÇ DOLUNAYI: 3 DERECEDEN GELEN YÜZLEŞME

Ben bu yılki dolunayı başka yerden okuyorum. Ay, Neptün'e neredeyse değiyor. Üstüne bir de uçurtma paterni var. Yani cesaret geliyor, sis de geliyor. İkisi aynı gece iniyor.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Koç "Ben ne istiyorum?" diye sorar. Terazi "Karşı taraf ne diyecek?" diye sorar. Bu dolunay ikisini aynı masaya oturtuyor. Kendini yok sayarak kurulan denge yürümez. Sadece kendi bildiğini dayatan bağ da bağ sayılmaz. Asıl mesele bu.

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26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Klasik Koç dolunayında öfke çabuk çıkar, karar çabuk verilir, "yeter artık" cümlesi havada asılı kalır. Bu kez öyle değil. Neptün ateşin içine girince his güçlenir, tablo bulanır. İçiniz nettir sanırsınız.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Elinizdeki bilgi ise henüz tam değildir. Fedakârlık ile kendini feda etme, cesaret ile acelecilik birbirine karışır. Mars da Yengeç'in son derecesindedir. Anaretik derece deriz buna; bir döngünün sonudur. Evde, ailede, kalpte biriken şey dışarıya ani bir söz, ani bir kopuş olarak dökülebilir.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Uranüs İkizler'de olduğu için bilgi, ulaşım ve teknoloji de hareketlenir. Deniz, liman, enerji hattı, su ve petrol-gaz tarafında belirsiz gelişmeler görülebilir. Türkiye'de Koç-Terazi aksı komşuluk, diplomasi ve iç güvenlik temasını uyarır. Aynı hafta içinde sert açıklama da çıkar, ani yumuşama da. Bu yüzden kuralım şudur: İlk habere, ilk öfkeye, ilk vaade bağlanmayın.


26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

SİS DAĞILMADAN HÜKÜM VERMEYİN

Dolunay bir geceyle bitmez. Etkisini kabaca 18 Eylül ile 3 Ekim arasında taşır. En yoğun günler 24– 28 Eylül'dür. Zirve 26 akşamıdır. 27'sinde Mars Aslan'a geçer; içeride biriken şey görünür tavır olur.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

23 Eylül ekinokstur, Güneş Terazi'ye girer. 30 Eylül'de Merkür Akrep'e geçer, sözler sertleşir. 3–4 Ekim artçı dalgadır. Güç, kontrol ve sorumluluk yeniden konuşulur. Büyük kararı mümkünse bu tarihlerden sonraya bırakın.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Koç bedende başı yönetir. 25–27 Eylül'de hızdan, tartışmadan, dikkatsiz harekettan uzak durun. En çok öncü burçlar etkilenir: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak. Hele haritada 0–8 derece kişisel gezegeni olanlar bu dolunayı doğrudan yaşar.


26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Koç'ta ayna size döner. "Peki ben ne istiyorum?" sorusu yüksek sesle gelir. Kimlik, duruş, hayat yönü netleşebilir. Yıllardır karşı tarafın beklentisine göre yaşadıysanız maske durmaz.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Yengeç'te ev ve aidiyet konuşulur. Mars sizin son derecenizdeyken "artık yeter" hissi evin içinden gelebilir. Koruma içgüdüsü ile bağımsızlaşma isteği aynı anda yükselir.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Terazi'de Güneş sizin evinizdedir. Karşı taraf kadar sizin duruşunuz da masadadır. Evlilik, ortaklık, ilişki kartları yeniden açılabilir. Uyum adına susmak bu kez pahalıya patlar.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Oğlak'ta iş, statü ve uzun vadeli yük konuşulur. "Bunu daha ne kadar taşıyacağım?" sorusu meslek ve kamu alanında belirebilir.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Boğa içe çekilir, geçmişi bırakmak zorunda kalabilir. İkizler zihin ve haberle sarsılır. Başak ortak para, borç ve kriz yönetimini görür. Balık'ta kimlik sisi dağılır, inanç ve sınır yeniden çizilir.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Hasat Dolunayı eskiden tarlaya bakardı. Ne ektiysen onu görürdün. Bu kez tarla ilişkinizdir, sınırınızdır, kendinize verdiğiniz sözdür. 26 Eylül karar gecesi değildir. Teşhis gecesidir. Ne olgunlaştıysa görünür.

26 Eylül’de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: Artık yeter dedirtecek!

Ne çürüdüyse maskesini düşürür. Cesaret, karşıdakini yakmakta değil; 3 derece Koç'un istediği yerde durmakta, sınırı net koyup sis dağılana kadar bekleyebilmektedir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör