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26 Eylül'de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: “Artık yeter” dedirtecek!
26 Eylül'de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: “Artık yeter” dedirtecek!
26 Eylül'de gerçekleşecek Koç Dolunayı, ilişkilerden aile hayatına ve kişisel kararlara kadar pek çok konuyu yeniden gündeme taşıyabilir. Astrolog Ayça Koçak'a göre bu dolunay, özellikle "artık yeter" dedirten konuların görünür hale gelebileceği bir döneme işaret ediyor.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 09:22