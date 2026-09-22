26 Eylül'de gökyüzü hesap soruyor! Koç Dolunayı 4 burcun hayatını karıştırabilir: “Artık yeter” dedirtecek!

Elinizdeki bilgi ise henüz tam değildir. Fedakârlık ile kendini feda etme, cesaret ile acelecilik birbirine karışır. Mars da Yengeç'in son derecesindedir. Anaretik derece deriz buna; bir döngünün sonudur. Evde, ailede, kalpte biriken şey dışarıya ani bir söz, ani bir kopuş olarak dökülebilir.