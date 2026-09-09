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26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...
26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...
İstanbul Şişli'de evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde, 26 yıl sonra soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Çağla'nın olay günü üzerinde bulunan kıyafetleri ile cinayetin ardından elde edilen bulguların yeniden incelenmesi sağlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde yabancı bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Yapılan son çalışmada şortta bulunan 2 DNA profili, 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu çıktı.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 17:33