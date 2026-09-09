26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...

DNA'NIN SAHİBİ ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Şortun iki ayrı noktasında aynı kişiye ait DNA bulgularının tespit edilmesi ve bu DNA profilinin daha önce Çağla'nın tırnaklarından elde edilen yabancı erkek DNA profiliyle uyumlu çıkması, dosyadaki en önemli kriminal bağlantılardan birini ortaya koydu. Soruşturmada artık katile ait olduğu değerlendirilen, birbiriyle uyumlu üç ayrı DNA bulgusu bulunuyor. Polis şimdi bu DNA profilinin sahibini arıyor. 26 yıl boyunca sessiz kalan Çağla'nın kıyafetleri, gelişen adli teknoloji sayesinde bugün cinayetin çözümündeki en önemli delillerden birine dönüşmüş durumda.