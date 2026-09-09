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26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...

İstanbul Şişli'de evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde, 26 yıl sonra soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Çağla'nın olay günü üzerinde bulunan kıyafetleri ile cinayetin ardından elde edilen bulguların yeniden incelenmesi sağlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde yabancı bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Yapılan son çalışmada şortta bulunan 2 DNA profili, 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 09.09.2026 17:32 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 17:33
26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyalara yönelik başlattığı çalışmalar arasında yer alan Çağla Tuğaltay dosyasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde titiz bir çalışma yürütmeye başladı.

26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...

Başlatılan çalışma kapsamında olay günü elde edilen bulgular ve Çağla'nın kıyafetleri, günümüz teknolojisinin imkânları kullanılarak tekrar incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...

ŞORTTA İKİ DNA DAHA BULUNDU

Yapılan ayrıntılı incelemede, Çağla'nın üzerinden çıkarılan şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik bulguya ulaşıldı.

26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...

DNA örneklerinden birinin şortun belindeki lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi. Ancak incelemenin en dikkat çekici sonucu, yeni elde edilen DNA örneklerinin geçmiş yıllarda dosyada tespit edilen DNA profiliyle karşılaştırılması sırasında ortaya çıktı.

26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...

TIRNAĞINDAKİ DNA İLE UYUMLU ÇIKTI

Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarında yapılan incelemede, 2013 yılında yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan yeni incelemede, şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin Çağla'nın tırnaklarında bulunan bu DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.

26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...

26 YILLIK CİNAYETTE ÖNEMLİ GELİŞME

Böylece aynı erkek DNA profiline ilişkin bulgular, Çağla'nın vücudunda ve üzerinde bulunan kıyafetin iki ayrı noktasında ortaya çıkmış oldu. Ortaya çıkan bu sonuç, 26 yıldır faili belirlenemeyen cinayette en önemli kriminal bulgulardan biri olarak değerlendiriliyor.

26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme! Şortunda çıkan DNA ile tırnağındaki DNA...

DNA'NIN SAHİBİ ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Şortun iki ayrı noktasında aynı kişiye ait DNA bulgularının tespit edilmesi ve bu DNA profilinin daha önce Çağla'nın tırnaklarından elde edilen yabancı erkek DNA profiliyle uyumlu çıkması, dosyadaki en önemli kriminal bağlantılardan birini ortaya koydu. Soruşturmada artık katile ait olduğu değerlendirilen, birbiriyle uyumlu üç ayrı DNA bulgusu bulunuyor. Polis şimdi bu DNA profilinin sahibini arıyor. 26 yıl boyunca sessiz kalan Çağla'nın kıyafetleri, gelişen adli teknoloji sayesinde bugün cinayetin çözümündeki en önemli delillerden birine dönüşmüş durumda.

#ŞİŞLİ #İSTANBUL