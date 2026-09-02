26 yıllık katamaranın sabıkalı geçmişi...Tamir için inceleme yapan mühendis SABAH’a konuştu

Girne açıklarında alabora olarak 514 metre derinliğe çöken yolcu gemisinin geçmişine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gemi, 2016 yılında karaya oturmasının ardından tamir edilmesi amacıyla inceleyerek rapor hazırlayan Gemi İnşa Mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç, geminin geçmişte iki kez ağır hasar aldığını, resmi uyarı ve standartlara rağmen tamirat işlemlerinin yetkisiz kişilerce ve gayriresmi yollarla yürütüldüğünü açıkladı. Kılıç aynı zamanda geminin 25 yıllık arıza, hasar, tamir hizmet dışı kalma ve klas geçmişi hakkında SABAH'a teknik portre çıkardı.