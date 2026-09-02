26 yıllık katamaranın sabıkalı geçmişi...Tamir için inceleme yapan mühendis SABAH’a konuştu

Gemi İnşa Mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç

"HER ZAMANKİ GİBİ UCUZCU BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİLER"

Gemiyi 2016 yılında Taşucu'nda karaya oturduktan sonra tamir amacıyla inceleyen Gemi İnşa Mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç, gemide çok ağır hasar tespit ettiğini belirtti, "Gemi 2016 yılında Taşucu'nda karaya oturmuş ve özellikle iskele baş omuzluk dediğimiz bölgesinden, baştan yara almıştı. Tamir için hazırladığım raporu ve sonrasındaki tespitlerimi hatırlıyorum; teknede çok ağır hasar vardı. İşe başladım ancak ne yazık ki tekne sahipleriyle teknik anlamda anlaşamadık. Çıkardığım raporlarda, geminin mutlaka bir klas kuruluşu gözetiminde tamir edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Ancak onlar her zamanki gibi ucuzcu bir yaklaşım sergilediler."