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2600 yıldır sular altında bekliyordu... Akdeniz'in dibindeki 150 kiloluk sırrı Türkiye aydınlattı!
2600 yıldır sular altında bekliyordu... Akdeniz'in dibindeki 150 kiloluk sırrı Türkiye aydınlattı!
Akdeniz'in sığ sularında tam 2 bin 600 yıldır el değmeden bekleyen 150 kilogramlık devasa çapa, antik denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden birini gün yüzüne çıkardı. İşte Akdeniz'in dibindeki 150 kiloluk sırrın ve Türkiye bağlantısının tüm detayları...
Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 11:54