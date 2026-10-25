2600 yıldır sular altında bekliyordu... Akdeniz’in dibindeki 150 kiloluk sırrı Türkiye aydınlattı!

Akdeniz'in kadim sularında yürütülen su altı araştırmaları, antik dünyada ticaretin ve denizcilik teknolojisinin bilinenden çok daha ileri düzeyde olduğunu tescilledi. İsrail'in Hayfa kentinin güneyinde yer alan Dor Lagünü'nde keşfedilen ve ilk başlarda Pers dönemine ait olduğu düşünülen dev ahşap çapa, yeni bilimsel analizlerle tarihin akışını değiştirdi.