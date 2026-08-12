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27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…

Rami Kütüphanesi, uluslararası alanda tarihi bir başarıya imza attı. Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen '2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde Rami Kütüphanesi, 27 ülkeden gelen 62 dev projeyi geride bırakarak 'Büyük Ölçekli Proje' kategorisinde dünya birincisi seçildi. Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen görkemli törenle ödülünü alan kütüphane, tarihi bir kışlanın iklim dirençli devasa bir yeşil alana dönüştürülmesiyle tüm dünyaya örnek gösterildi.

Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:43
27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…

Türkiye'nin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki vizyon projelerinden biri olan Rami Kütüphanesi, göğsümüzü kabartan uluslararası bir ödülle dünya gündemine oturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren dev kompleks, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu'nun (IFLA) Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Bölümü (ENSULIB) tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen 'Yeşil Kütüphane Ödülleri' kapsamında dünya şampiyonluğuna ulaştı.

27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…

27 ÜLKE VE 62 DEV PROJE ARASINDAN DÜNYA BİRİNCİSİ

Küresel kütüphanecilik dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde bu yıl tam anlamıyla bir Türkiye rüzgarı esti. Çevre dostu mimari, sürdürülebilir altyapı ve kentsel dönüşüm kriterlerinin titizlikle incelendiği yarışmaya 27 farklı ülkeden 62 seçkin proje başvurdu.

Yarışmanın 'Büyük Ölçekli Proje' kategorisinde finale kalan Rami Kütüphanesi, tarihi mirası doğa dostu modern teknolojilerle harmanlayan yapısıyla jüriden tam not aldı. Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 90'ıncı IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi'nde açıklanan sonuçlarla birlikte Rami Kütüphanesi "dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi" unvanını resmi olarak tescillemiş oldu.

27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…

İKİ ASIRLIK ASKERİ KIŞLADAN DOĞA DOSTU YAŞAM MERKEZİNE

Ödülün arkasındaki en büyük başarı hikayesi, yapının geçirdiği tarihi ve ekolojik dönüşümde saklı. Temelleri 1826-1828 yılları arasında atılan ve uzun yıllar atıl durumda kalan tarihi Rami Kışlası, aslını koruyan restorasyon çalışmalarının ardından 2023 yılında modern bir kütüphane olarak kapılarını açmıştı.

Restorasyon sürecinde yaklaşık 36 bin metrekarelik tarihi yapı dokusu titizlikle muhafaza edilirken, kütüphanenin etrafında 51 bin metrekarelik devasa bir yeşil alan oluşturuldu. Sadece bir kitap deposu değil, yaşayan bir kamusal alan modeli olarak kurgulanan proje, 19. yüzyıldan kalan askeri bir yapıyı iklim krizine dirençli kent içi bir vahaya dönüştürmeyi başardı.

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27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…

YAĞMUR SUYU HASADI, BİYOLOJİK GÖLET VE GÜNEŞ ENERJİSİ ALTYAPISI

Rami Kütüphanesi'ne dünya birinciliğini getiren en önemli unsurlardan biri de sahip olduğu çevreci ve sürdürülebilir teknolojik donanımlar oldu. Kütüphanede karbon ayak izini en aza indirmek ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bir dizi ekolojik sistem devreye sokuldu:

27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…
  • Çevreci Peyzaj: Kütüphane bahçesinde 696 ağaç ve 99 bin çalı yer alıyor.
  • Biyolojik Çeşitlilik: Kurulan biyolojik gölet ve sazlık alanlar sayesinde bölgedeki kuş ve böcek türlerinin doğal yaşamı destekleniyor.
  • Sürdürülebilir Enerji ve Su: Yağmur suyunun geri dönüştürülerek yeniden kullanılması, düşük tüketimli çevreci ekipmanlar, tam LED aydınlatma ve güneş enerjisi panelleri ile kütüphane kendi enerjisini ve suyunu verimli kullanıyor.
27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…

8,2 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ İLE KIRILAN İNANILMAZ REKOR

2 milyon kitaplık devasa koleksiyonu ve aynı anda 4 bin 200 kişiye hizmet verebilen oturma kapasitesiyle Rami Kütüphanesi, açıldığı 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar olan dönemde adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Kısa sürede İstanbulluların ve kente gelen yerli-yabancı turistlerin odağı haline gelen kompleks, söz konusu dönemde 8,2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak erişilmesi güç bir rekora imza attı. Bu süreçte kütüphane bünyesinde 8 bin 360 kültür-sanat etkinliği, 3 bin atölye ve eğitim programı düzenlenirken; 1611 okul ve 325 farklı kurum özel programlarla kütüphanede misafir edildi.

27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…

BAKAN MEHMET NURİ ERSOY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI: "ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin elde ettiği bu uluslararası başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tarihi mirasın korunması ve geleceğin kütüphanelerinin inşa edilmesi vizyonunun uluslararası alanda takdir görmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Atıl durumdaki tarihi Rami Kışlası'nı; çevre dostu yaklaşımı, güçlü yeşil altyapısı ve yaşayan kamusal alan modeliyle uluslararası ölçekte örnek gösterilen modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Türkiye'den bu prestijli ödülde büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan Rami Kütüphanemiz, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen ödül töreninde ülkemize birincilik gururu yaşattı. Tarihi mirasımızı koruyarak geleceğin kütüphanelerini inşa etme vizyonumuzun uluslararası alanda takdir görmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…

PRESTİJLİ ÖDÜL GÜNEY KORE'DE TAKDİM EDİLDİ

Dünya birinciliği kupası, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 90'ıncı IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi çatısı altındaki görkemli törenle sahibini buldu. Türkiye'yi temsilen törene katılan Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, birincilik ödülünü uluslararası jürinin elinden teslim alarak bu büyük gururu ülkemize kazandırdı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör