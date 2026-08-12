27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…

27 ÜLKE VE 62 DEV PROJE ARASINDAN DÜNYA BİRİNCİSİ

Küresel kütüphanecilik dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde bu yıl tam anlamıyla bir Türkiye rüzgarı esti. Çevre dostu mimari, sürdürülebilir altyapı ve kentsel dönüşüm kriterlerinin titizlikle incelendiği yarışmaya 27 farklı ülkeden 62 seçkin proje başvurdu.

Yarışmanın 'Büyük Ölçekli Proje' kategorisinde finale kalan Rami Kütüphanesi, tarihi mirası doğa dostu modern teknolojilerle harmanlayan yapısıyla jüriden tam not aldı. Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 90'ıncı IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi'nde açıklanan sonuçlarla birlikte Rami Kütüphanesi "dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi" unvanını resmi olarak tescillemiş oldu.