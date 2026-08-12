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27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…
27 ülkeyi geride bırakıp dünya birincisi oldu! İstanbul’daki o dev yapıya Güney Kore’den prestijli ödül…
Rami Kütüphanesi, uluslararası alanda tarihi bir başarıya imza attı. Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen '2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde Rami Kütüphanesi, 27 ülkeden gelen 62 dev projeyi geride bırakarak 'Büyük Ölçekli Proje' kategorisinde dünya birincisi seçildi. Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen görkemli törenle ödülünü alan kütüphane, tarihi bir kışlanın iklim dirençli devasa bir yeşil alana dönüştürülmesiyle tüm dünyaya örnek gösterildi.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:43