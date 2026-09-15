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28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı: 28-29 Ekim hangi gün?
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı: 28-29 Ekim hangi gün?
28 Ekim yarım gün mü ve 29 Ekim resmi tatil mi soruları sonbahar planı yapan vatandaşların gündeminde. 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi netleşti. Özel sektör ve kamuda çalışanlar ile öğrenciler araştırmalara başladı. Peki; 28-29 Ekim hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 14:27