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28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı: 28-29 Ekim hangi gün?

28 Ekim yarım gün mü ve 29 Ekim resmi tatil mi soruları sonbahar planı yapan vatandaşların gündeminde. 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi netleşti. Özel sektör ve kamuda çalışanlar ile öğrenciler araştırmalara başladı. Peki; 28-29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 14:27
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı: 28-29 Ekim hangi gün?

Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlamaları öncesinde kamu çalışanları, özel sektör mensupları ve öğrenciler mesai durumunu merak ediyor. Resmi Gazete'de yer alan kanun maddelerine göre 28 Ekim arife günü saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlıyor. 29 Ekim günü ise tüm yurtta tam gün tatil uygulanıyor.

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı: 28-29 Ekim hangi gün?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar. 2026 yılında Çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim'de kamu kurumları, okullar ve bankalar sabah saatlerinde hizmet verecek, saat 13.00 itibarıyla yarım günlük resmi tatil sürecine girilecektir.

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı: 28-29 Ekim hangi gün?

29 EKİM PERŞEMBE RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin tek tam gün ulusal bayramıdır. 2026'da Perşembe gününe denk gelen bu anlamlı günde valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, adliyeler, borsa ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacaktır.

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28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı: 28-29 Ekim hangi gün?

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve YÖK takvimine göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde derslere 28 Ekim Çarşamba günü öğle saatine kadar devam edilecektir. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe tam gün olmak üzere öğrenciler toplamda 1,5 günlük resmi tatil yapacaktır. Okullar 30 Ekim Cuma günü normal eğitim öğretime devam edecektir.

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı: 28-29 Ekim hangi gün?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör