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2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

Niğde'de yerin 14 metre altındaki doğal tüf mağaralarında olgunlaştırılan ve adını M.Ö. 8. yüzyılda bölgede hüküm süren Tabal Krallığı'ndan alan geleneksel peynir lezzet tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri ve lüks restoranlarının yanı sıra yurt dışından da yoğun talep gören 2800 yıllık geleneksel lezzetin tüm üretim sırları ve merak edilen detayları…

Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:47 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 12:52
2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...
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Kapadokya bölgesinin köklü tarihi mirasına ev sahipliği yapan Niğde, bu kez yer altı zenginliklerini gastronomi dünyasıyla buluşturuyor. Çiftlik ilçesinde M.Ö. 8. yüzyılda varlığını sürdüren tarihi Tabal Krallığı, asırlar sonra yerin 14 metre altındaki tüf mağaralarında yeniden hayat buldu. Bölgenin doğal iklim iklimlendirmesini kullanan peynir üreticileri, soğuk hava depoları veya buz dolaplarının bulunmadığı antik dönem tekniklerini günümüze taşıdı.

2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

ANTİK YÖNTEMLERLE MODERN ÜRETİM

Niğde'deki tüf mağaranın 14 metre derinliğinde gerçekleştirilen peynir olgunlaştırma süreci, bölgenin jeolojik yapısının sunduğu benzersiz bir avantaj olarak öne çıkıyor. Yıl boyunca sıcaklığı sabit bir şekilde 8-12 derece arasında tutan bu tüf mağara, peynirlerin ideal iklimde fermente olmasını sağlıyor.

2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

YERİN 14 METRE ALTINDAKİ DOĞAL LEZZET MAHZENİ

Atalarının yüzyıllar önce buzdolabı ve teknolojik imkanlar yokken uyguladığı doğal saklama koşullarını yeniden gün yüzüne çıkardıklarını belirten peynir üreticisi Recai Erbişim, bu sürecin lezzete doğrudan etki ettiğini ifade ediyor. Mağaranın doğal nemi ve mikroflorası sayesinde peynirler lezzet derinliği kazanırken, tamamen katkısız ve geleneksel yöntemlerle fermente edilmiş oluyor.

2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

M.Ö. 8. YÜZYIL MİRASI TABAL KRALLIĞI

Yürütülen yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan bu özel peynir türünün isimlendirilme süreci de oldukça dikkat çekici bir hikayeye dayanıyor. Hazırladıkları ilk peynir numunelerini dönemin Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e tattırdıklarını belirten Erbişim, peynirin beğenilmesi üzerine tarihi bir isimlendirme kararı aldıklarını anlatıyor.

2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hüküm süren ve kökeni M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Tabal Krallığı'nın mirasını yaşatmak amacıyla peynire "Tabal Peyniri" adı verildi. Böylece bölgenin 2800 yıllık tarihi geçmişi, tescilli bir gastronomi ürünüyle yeniden hayat bulmuş oldu.

2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

"KÜF KIRMIZIYA DÖNÜŞTÜĞÜNDE OLGUNLAŞMIŞ DEMEKTİR"

Büyük bir titizlikle yürütülen Tabal peynirinin üretim serüveni, inak sütünün işlenmesinden mağaradaki uzun bekleyişe kadar adım adım şu şekilde gerçekleşiyor:

  • Mayalama ve Teleme: İnek sütü önce özel maya ile mayalanarak teleme haline getiriliyor.
  • Haşlama ve Kalıplama: Hazırlanan teleme 72 derece sıcaklıkta özenle haşlanıyor ve ardından özel kalıplara dökülüyor.
  • Faydalı Bakteriler ve Gözenekler: Peynirin içerisinde doğal delikler ve dokusal yapı oluşması için özel faydalı bakteriler ilave ediliyor.
  • Bezleme ve Mağara Süreci: Kalıplardan çıkarılan peynirler bezlere sarılarak olgunlaşması için tüf mağaraya yerleştiriliyor.
2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

Mağaradaki 6 ila 8 aylık süreç boyunca peynir yüzeyinde renkli bir dönemeç yaşanıyor. Peynirin dış yüzeyini önce beyaz bir küf tabakası kaplıyor, ardından renk mavimsi ve yeşilimsi tonlara dönüyor. Sürecin sonunda küf kırmızı renge büründüğünde peynirin tam olarak olgunlaştığı anlaşılarak temizleme, bezleme ve etiketleme aşamasına geçiliyor.

2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

TÜF MAĞARADA 7 FARKLI PEYNİR ÇEŞİDİ ÜRETİLİYOR

Mağara ortamı sadece Tabal peynirine değil, Türk mutfağının zengin peynir çeşitliliğine de ev sahipliği yapıyor. Recai Erbişim ve ekibi, mağarada toplamda 7 farklı peynir çeşidi üreterek olgunlaşmaya bırakıyor. Mağarada saklanan öne çıkan diğer peynirler şunlar:

  • Niğde Mavisi ve Niğde Beyazı
  • Kapadokya Mağara Peyniri
  • Obruk Tulum ve Obruk Kaşar
  • Kütük Peyniri

Firma, AR-GE süreci devam eden 2 yeni peynir türünün çalışmalarını tamamladıktan sonra bunları da isimlendirerek lezzet tutkunlarının beğenisine sunmayı hedefliyor.

2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

TÜRKİYE'NİN TURİZM MERKEZLERİNDEN YURT DIŞINA KADAR DEV TALEP!

Niğde'nin mağara peynirleri, yurt içinde lüks restoranların, gurme marketlerin ve beş yıldızlı otellerin menülerinde baş köşeye yerleşti. Yılın 12 ayı boyunca satışı devam eden peynirler; Antalya, İstanbul, Bodrum ve Marmaris gibi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarına gönderiliyor.

Üretim kapasitelerini artırarak bu tarihi lezzeti dünyaya ihraç etmek istediklerini belirten Erbişim, yurt dışından gelen yoğun talepler doğrultusunda ihracat görüşmelerinin sürdüğünü ve ulusal zincir marketlerin de ürünü raflarına taşımak istediğini açıklıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör