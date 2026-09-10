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2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...
2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...
Niğde'de yerin 14 metre altındaki doğal tüf mağaralarında olgunlaştırılan ve adını M.Ö. 8. yüzyılda bölgede hüküm süren Tabal Krallığı'ndan alan geleneksel peynir lezzet tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri ve lüks restoranlarının yanı sıra yurt dışından da yoğun talep gören 2800 yıllık geleneksel lezzetin tüm üretim sırları ve merak edilen detayları…
Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 12:52