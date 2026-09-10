2800 yıllık Tabal mirası gün yüzünde! Yerin 14 metre altında üretiliyor, yurt dışından talep yağıyor...

TÜF MAĞARADA 7 FARKLI PEYNİR ÇEŞİDİ ÜRETİLİYOR

Mağara ortamı sadece Tabal peynirine değil, Türk mutfağının zengin peynir çeşitliliğine de ev sahipliği yapıyor. Recai Erbişim ve ekibi, mağarada toplamda 7 farklı peynir çeşidi üreterek olgunlaşmaya bırakıyor. Mağarada saklanan öne çıkan diğer peynirler şunlar:

Niğde Mavisi ve Niğde Beyazı

Kapadokya Mağara Peyniri

Obruk Tulum ve Obruk Kaşar

Kütük Peyniri

Firma, AR-GE süreci devam eden 2 yeni peynir türünün çalışmalarını tamamladıktan sonra bunları da isimlendirerek lezzet tutkunlarının beğenisine sunmayı hedefliyor.