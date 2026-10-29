29 Ekim Mesajları ve Sözleri 2026: Resimli, Yazılı, Duygulu, Kısa, Uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

- Bize özgür bir gelecek armağan eden başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

- Cumhuriyet, geçmişten geleceğe uzanan en kıymetli emanetimizdir. Onu korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur.

