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3 katlı binanın sadece çatısı toprak üzerinde! Görenler gözlerine inanamıyor: Fotoğraf çektirmek için akın ediyorlar!
3 katlı binanın sadece çatısı toprak üzerinde! Görenler gözlerine inanamıyor: Fotoğraf çektirmek için akın ediyorlar!
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan ev görenleri hayrete düşürüyor. 5 yıl önceki sel faciasında adeta toprağa gömülerek sadece çatısı dışarıda kalan 3 katlı binayı görmek için insanlar o bölgeye akın ediyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.09.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 12:46