3 katlı binanın sadece çatısı toprak üzerinde! Görenler gözlerine inanamıyor: Fotoğraf çektirmek için akın ediyorlar!

'3 KATLI BİNAYDI'



Binanın üç katlı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Eski halini hatırladıkça üzülüyoruz. Karşıda da tarla vardı, evin yanında da tarla vardı. Artık girmeye bile korkuyoruz, bataklık gibi. Bu tek katlı bir bina gibi algılanmaması lazım. Burası altı dükkan gibi, üstünde iki daire olan üç katlı bir binaydı. Zonguldak'ta şehir hayatından bıkan Saadettin Toros isimli ağabeyimiz yaptı burayı. Kivi bahçeleri falan kurdu, çok güzel bir yerdi ama kısmet değilmiş. Fazla bir zaman geçiremeden sel geldi, onun da hevesini kuruttu" diye konuştu.