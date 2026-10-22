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3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş'ın yeşil altınının peşinde...
3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş'ın yeşil altınının peşinde...
Dağlardan kilosu sadece 3 liraya toplanıp işlenince değeri tam 10 bin liraya fırlayan Kahramanmaraş'ın "yeşil altın"ı, sadece cüzdanları değil sağlığınızı da ihya ediyor! Bağışıklığı çelik gibi yapan, sindirim sorunlarını bıçak gibi kesip diyabet riskini adeta yerle bir eden bu gizli hazinenin mucizevi faydalarını duyunca gözlerinize inanamayacaksınız. İşte hem bölge halkını zengin eden hem de adeta ömrünüze ömür katan o sihirli bitkinin şoke edici sırları...
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:40