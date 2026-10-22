3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

Bölge halkı için ciddi bir geçim kaynağına dönüşen ve 'yeşil altın' olarak nitelendirilen bu mucizevi bitki, sadece sağladığı yüksek ekonomik getiriyle değil, uluslararası tıp platformlarının da onayladığı sayısız sağlık faydasıyla dikkat çekiyor.