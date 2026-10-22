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3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş'ın yeşil altınının peşinde...

Dağlardan kilosu sadece 3 liraya toplanıp işlenince değeri tam 10 bin liraya fırlayan Kahramanmaraş'ın "yeşil altın"ı, sadece cüzdanları değil sağlığınızı da ihya ediyor! Bağışıklığı çelik gibi yapan, sindirim sorunlarını bıçak gibi kesip diyabet riskini adeta yerle bir eden bu gizli hazinenin mucizevi faydalarını duyunca gözlerinize inanamayacaksınız. İşte hem bölge halkını zengin eden hem de adeta ömrünüze ömür katan o sihirli bitkinin şoke edici sırları...

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İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:40
3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dağlardan kilosu sadece 3 liraya toplanan defne yaprağı, işlendiğinde 10 bin liraya kadar ulaşan değeriyle dudak uçuklatıyor.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

Bölge halkı için ciddi bir geçim kaynağına dönüşen ve 'yeşil altın' olarak nitelendirilen bu mucizevi bitki, sadece sağladığı yüksek ekonomik getiriyle değil, uluslararası tıp platformlarının da onayladığı sayısız sağlık faydasıyla dikkat çekiyor.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

3 LİRADAN 10 BİN LİRAYA UZANAN EKONOMİ SERÜVENİ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü, KSÜ Orman Fakültesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle "ECO-REST" projesi kapsamında Gökçeli Mahallesi'nde kapsamlı bir Defne Çalıştayı düzenlendi. Geniş katılımlı etkinlikte konuşan KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü, bitkinin stratejik potansiyeline dikkat çekti.

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3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

Prof. Dr. Görücü, "Sahadan tarife bedeliyle 3 TL'ye toplanan defne, işlenip ürün değer zincirine dahil edildikten sonra kalitesine göre kilogramı yaklaşık 10 bin TL civarında bir değere ulaşabiliyor. Ülkemizde defneyi ağırlıklı olarak hammadde şeklinde ihraç ediyoruz. Temel amacımız, sanayisini ve endüstrisini geliştirerek bu devasa katma değeri Andırın'da ve ülkemizde bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu ise atalardan kalan bu doğal mirasa teknik bilgiyle değer katacaklarını ve toplayıcılara sürdürülebilir üretim konusunda desteklerinin süreceğini belirtti.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

SADECE EKONOMİYE DEĞİL, SAĞLIĞA DA 'ALTIN' DOKUNUŞ

Defnenin değeri yalnızca endüstriyel potansiyeliyle sınırlı kalmıyor. Dünyanın önde gelen güvenilir sağlık portallarından WebMD'nin tıbbi kaynaklara ve araştırmalara dayandırdığı verilere göre, özellikle Türk defnesi (Laurus nobilis) insan sağlığı için adeta bir kalkan görevi görüyor.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

WebMD kaynaklı medikal incelemelere göre defnenin öne çıkan sağlık faydaları şunlar:

  • Güçlü Bir Bağışıklık Destekçisi: Defne yaprağı, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyen A, C ve B6 vitaminleri ile kalsiyum, demir ve manganez açısından son derece zengin bir profilsunuyor.
  • Sindirim ve Solunum Yolu Rahatlatıcısı: WebMD verileri, defne yaprağı çayının mide rahatsızlıklarını ve sindirim sorunlarını hafifletmede etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca bitkinin sahip olduğu güçlü aroma, sinüs baskısını ve burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı oluyor.
  • Kan Şekeri ve Diyabet Etkisi: Yapılan bazı klinik araştırmalar, Türk defnesinden demlenen çayın veya kapsül formlarının kan şekerini dengeleyerek Tip 2 diyabet risk faktörlerini azaltabileceğine işaret ediyor.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

DOĞRU HASAT VE BİLİNÇLİ TÜKETİM ŞART

Hem ekonomik hem de medikal açıdan tam bir cevher olan defnenin doğru işlenmesi ve tüketilmesi büyük önem taşıyor.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

Çalıştay kapsamında Gökçeli Mahallesi'ndeki sahaya inen heyet, toplayıcılara ağaçlara zarar vermeden doğru budama ve verimli harmanlama tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

Tüketim tarafında ise tıp uzmanları önemli uyarılarda bulunuyor. WebMD uzman raporları, defne yaprağının yemeklere aroma katmak veya çay olarak demlenmek için harika bir seçenek olduğunu belirtirken, sert yapısı nedeniyle çiğnenmesinin ve sindirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

Boğulma ve sindirim yolu tahrişi riskine karşı defne yaprağının asla bütün olarak yenmemesi gerektiği vurgulanıyor.

3 liraya topluyorlar, 10 bin liraya satıyorlar! Dünya Kahramanmaraş’ın yeşil altınının peşinde...

Ayrıca, hamilelik ve emzirme dönemlerindeki tıbbi kullanımı üzerine yeterli çalışma bulunmadığından, bu grupların yüksek miktarda tüketimden kaçınması tavsiye ediliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör