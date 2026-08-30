30 Ağustos 2026 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı

SÜPER LOTO CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Çekiliş anını anlık olarak takip etmek isteyen oyun severler için şeffaflık ilkeleri gereği canlı yayın imkanı sunuluyor. 30 Ağustos Süper Loto çekiliş süreci, Milli Piyango Online resmi web sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalı aracılığıyla naklen yayınlanacak. Saat 21.30'da başlayacak olan yayın üzerinden çekilen her şanslı numara eş zamanlı olarak ekranlara yansıtılacak.