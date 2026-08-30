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30 Ağustos 2026 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı
30 Ağustos 2026 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 30 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişi için ekran başında yerler alındı. Rekor ikramiye tutarına ulaşan şans oyununda, talihlilerin gözü canlı yayına çevrildi. Çekiliş saatine sayılı dakikalar kala Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı ve canlı yayın bilgileri sporseverler ile oyun severlerin gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 18:29