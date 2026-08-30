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30 Ağustos 2026 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 30 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişi için ekran başında yerler alındı. Rekor ikramiye tutarına ulaşan şans oyununda, talihlilerin gözü canlı yayına çevrildi. Çekiliş saatine sayılı dakikalar kala Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı ve canlı yayın bilgileri sporseverler ile oyun severlerin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 30.08.2026 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 18:29
30 Ağustos 2026 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı

Şans oyunu meraklılarının merakla takip ettiği haftanın son Süper Loto çekilişi, 30 Ağustos Pazar akşamı noter huzurunda gerçekleştirilecek. 370 milyon TL'yi aşan dev ikramiye tutarıyla dikkat çeken organizasyonda kazandıran numaralar takip ediliyor.

30 Ağustos 2026 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı

30 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Sisal Şans tarafından organize edilen 30 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişi, takvim doğrultusunda saat 21.30'da başlayacak. Resmi çekiliş heyeti ve noter huzurunda başlatılacak organizasyonda küre içerisindeki 60 numara arasından 6 şanslı rakam belirlenecek. Çekiliş saati yaklaşırken kupon yapan vatandaşlar saat 21.30 itibarıyla canlı yayına kilitlenecek.

30 Ağustos 2026 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı

SÜPER LOTO CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Çekiliş anını anlık olarak takip etmek isteyen oyun severler için şeffaflık ilkeleri gereği canlı yayın imkanı sunuluyor. 30 Ağustos Süper Loto çekiliş süreci, Milli Piyango Online resmi web sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalı aracılığıyla naklen yayınlanacak. Saat 21.30'da başlayacak olan yayın üzerinden çekilen her şanslı numara eş zamanlı olarak ekranlara yansıtılacak.

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30 Ağustos 2026 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımları Milli Piyango Online platformuna aktarılacak.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

30 Ağustos 2026 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör