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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi
30 Ağustos için geri sayım başlamışken vatandaşlar ve çalışanların sorgulamaları hız kazandı. Böylece "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü, bu yıl hangi güne denk geliyor?" soruları ön plana çıktı. İşte 2026 yılı resmi tatil takvimi detayları...
Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 10:46