30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ OLACAK?

Çalışanların en çok karıştırdığı konuların başında 30 Ağustos öncesindeki günün statüsü geliyor. Ancak 29 Ağustos tarihinde herhangi bir tatil veya yarım gün çalışma durumu bulunmamaktadır. Bu nedenle Cumartesi günü çalışma durumu, iş yerlerinin normal hafta sonu düzenine göre devam edecek.