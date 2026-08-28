Trend Galeri Trend Yaşam 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi

30 Ağustos için geri sayım başlamışken vatandaşlar ve çalışanların sorgulamaları hız kazandı. Böylece "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü, bu yıl hangi güne denk geliyor?" soruları ön plana çıktı. İşte 2026 yılı resmi tatil takvimi detayları...

Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 10:46
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 2026 yılı takvimi gündeme geldi. Ulusal bayramlarımız arasında yer alan bu önemli günün, her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanması planlanıyor. 30 Ağustos günü öncesinde çalışanlar ve plan yapacak vatandaşlar tatil durumunu merakla araştırmaya başladı.

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 2. Maddesince 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. Zafer Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer aldığı için kamu kurum ve kuruluşlarında bu tarihte tatil hükümleri uygulanır.

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazar gününe denk geliyor. Böylece bu yıl resmi tatil, hafta sonu kutlanacak. Türkiye genelinde valilikler, belediyeler ve ilgili kurumların hazırlayacağı programlar kapsamında resmi törenler, çelenk sunma etkinlikleri ve çeşitli kutlamalar yapılacak.

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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ OLACAK?

Çalışanların en çok karıştırdığı konuların başında 30 Ağustos öncesindeki günün statüsü geliyor. Ancak 29 Ağustos tarihinde herhangi bir tatil veya yarım gün çalışma durumu bulunmamaktadır. Bu nedenle Cumartesi günü çalışma durumu, iş yerlerinin normal hafta sonu düzenine göre devam edecek.

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 2026 Resmi Tatil Takvimi

2026 KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar (1 Gün)
  • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi: 28 Ekim 2026 Çarşamba (Yarım Gün - Öğleden sonra başlar)
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2026 Perşembe (1 Gün)
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör