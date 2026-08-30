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30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? İşte gösteri uçuşu saati!
30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? İşte gösteri uçuşu saati!
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, İstanbul semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşuna imza atacak. Gösteriyi canlı takip etmek isteyen binlerce vatandaş, uçuşun başlayacağı saat ve en iyi izleme noktaları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenecek?
Giriş Tarihi: 30.08.2026 17:13
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 17:16