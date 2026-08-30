30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? İşte gösteri uçuşu saati!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu tüm yurtta törenler ve özel etkinliklerle kutlanırken, gözler gökyüzünde sergilenecek akrobasi performanslarına çevrildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, bayramın anlam ve önemine yakışır özel uçuş programıyla İstanbullularla buluşuyor. Uçuş gösterisini meydanlardan ve sahil şeridinden izlemek isteyenler, SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir sorularına yanıt arıyor.