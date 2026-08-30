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30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? İşte gösteri uçuşu saati!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, İstanbul semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşuna imza atacak. Gösteriyi canlı takip etmek isteyen binlerce vatandaş, uçuşun başlayacağı saat ve en iyi izleme noktaları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenecek?

Giriş Tarihi: 30.08.2026 17:13 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 17:16
30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? İşte gösteri uçuşu saati!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu tüm yurtta törenler ve özel etkinliklerle kutlanırken, gözler gökyüzünde sergilenecek akrobasi performanslarına çevrildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, bayramın anlam ve önemine yakışır özel uçuş programıyla İstanbullularla buluşuyor. Uçuş gösterisini meydanlardan ve sahil şeridinden izlemek isteyenler, SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir sorularına yanıt arıyor.

30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? İşte gösteri uçuşu saati!

30 AĞUSTOS SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK'ün gerçekleştireceği gösteri uçuşu, saat 18.00'de başlayacak.

Ana gösteri merkezi olarak İstanbul'da Yenikapı Etkinlik Alanı ve sahil şeridi belirlendi. Yaklaşık 25-30 dakika sürmesi planlanan gösteri, F-16 pilotlarının yüksek g-kuvveti altında gerçekleştireceği akrobatik manevralara sahne olacak.

30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? İşte gösteri uçuşu saati!

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDEN İZLENİR?

Uçuş rotası Yenikapı merkezli olsa da çevre sahil şeritleri ve yüksek noktalardan gösteriyi rahatlıkla takip etmek mümkün. En net görüş sağlayan izleme noktaları:

Yenikapı Sahil Parkı ve Etkinlik Alanı

Bakırköy ve Yeşilköy sahil hattı

Sarayburnu ve Cankurtaran kıyıları

Kadıköy ve Üsküdar sahil bandı

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30 Ağustos SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak? İşte gösteri uçuşu saati!

30 AĞUSTOS TÜRK YILDIZLARI UÇAK GÖSTERİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları da Zafer Bayramı'nda Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklarda Kütahya semalarında uçacak.

Türk Yıldızları Kütahya gösteri uçuşu saat 17.00'da Zafer Anıtı Tören Alanı'dan izlenebilecek.