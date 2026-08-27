30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 AĞUSTOS CUMARTESİ YARIM GÜN TATİL Mİ?

Zafer Bayramı öncesinde 29 Ağustos tarihinin yarım gün tatil olup olmadığı da çalışanların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ancak bayramdan önceki gün için ayrıca yarım günlük tatil düzenlemesi uygulanmayacak. Günün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle çalışma durumu, iş yerlerinin normal hafta sonu düzenine göre devam edecek.