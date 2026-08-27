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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Ayın sonuna yaklaşılırken 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili, çalışanların gündemindeki başlıklardan biri oldu. Resmi tatil uygulamasının kapsamı ve bu yıl takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:17
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos, Türkiye'de her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili öncesinde resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kapsamında kamu kurumlarının çalışma durumu ve haftanın hangi gününe denk geldiği merak konusu oldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 2. Maddesince 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. Zafer Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer aldığı için kamu kurum ve kuruluşlarında bu tarihte tatil hükümleri uygulanır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazar gününe denk geliyor. Böylece bu yıl resmi tatil, hafta sonu kutlanacak. Türkiye genelinde valilikler, belediyeler ve ilgili kurumların hazırlayacağı programlar kapsamında resmi törenler, çelenk sunma etkinlikleri ve çeşitli kutlamalar yapılacak.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 AĞUSTOS CUMARTESİ YARIM GÜN TATİL Mİ?

Zafer Bayramı öncesinde 29 Ağustos tarihinin yarım gün tatil olup olmadığı da çalışanların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ancak bayramdan önceki gün için ayrıca yarım günlük tatil düzenlemesi uygulanmayacak. Günün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle çalışma durumu, iş yerlerinin normal hafta sonu düzenine göre devam edecek.