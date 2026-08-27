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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ 2026: 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Ayın sonuna yaklaşılırken 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili, çalışanların gündemindeki başlıklardan biri oldu. Resmi tatil uygulamasının kapsamı ve bu yıl takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 09:17