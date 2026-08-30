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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?
Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi'nin üzerinden yüz yılı aşkın zaman geçti. Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos 1922 tarihi, her yıl Zafer Bayramı olarak büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, ilk kez ne zaman kutlandı ve bu yıl kaçıncı yılı?
Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:46