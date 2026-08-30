30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı günü simgeliyor. Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından 30 Ağustos, milli bayram olarak kabul edilerek her yıl tören ve etkinliklerle kutlanmaya başladı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl kaçıncı kez kutlanıyor, Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi?