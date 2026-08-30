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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi'nin üzerinden yüz yılı aşkın zaman geçti. Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos 1922 tarihi, her yıl Zafer Bayramı olarak büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, ilk kez ne zaman kutlandı ve bu yıl kaçıncı yılı?

Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:46
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı günü simgeliyor. Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından 30 Ağustos, milli bayram olarak kabul edilerek her yıl tören ve etkinliklerle kutlanmaya başladı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl kaçıncı kez kutlanıyor, Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?

BU YIL 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILI?

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı kazandığı kesin zaferle sonuçlandı. Bu nedenle 2026 yılında, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

30 Ağustos'un milli bayram olarak kutlanmasına ilişkin kanun, 3 Şubat 1926'da kabul edildi. Böylece 30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak resmiyet kazandı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?

Atatürk Ansiklopedisi'nde de 30 Ağustos'un 1927 yılından itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlandığı belirtiliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?

Ancak burada bir tarih ayrımına dikkat etmek gerekiyor. 1922 zaferin kazanıldığı yıl, 1926 Zafer Bayramı'nın kanunla kabul edildiği yıl, 1927 ise 30 Ağustos'un Zafer Bayramı adıyla kutlanmaya başlandığı yıldır.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kaçıncı yılı? Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi, kaç yıldır kutluyoruz?

30 AĞUSTOS KAÇ YILDIR KUTLANIYOR?

30 Ağustos'un Zafer Bayramı olarak ilk kez 1927'de kutlanması esas alınırsa, 2026 yılı itibarıyla 99. kez Zafer Bayramı kutlanıyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör