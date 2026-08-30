Trend Galeri Trend Yaşam 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemi ve anlamı: 30 Ağustos 1922'de ne oldu, Büyük Taarruz nasıl kazanıldı?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemi ve anlamı: 30 Ağustos 1922'de ne oldu, Büyük Taarruz nasıl kazanıldı?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünde kutlanıyor. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan kesin zaferle Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığındaki Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Anadolu'nun işgalden kurtarılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan sürecin en önemli aşamalarından biri oldu. Peki, 30 Ağustos 1922'de ne oldu, Büyük Taarruz nasıl kazanıldı?

Giriş Tarihi: 30.08.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 09:09