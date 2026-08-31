Trend Galeri Trend Yaşam 31 Ağustos On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

31 Ağustos On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen 31 Ağustos On Numara çekilişi için büyük heyecan başladı. Şans oyunu tutkunları, haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını araştırıyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 31.08.2026 17:45 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 17:48
31 Ağustos On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan çekiliş saatine adım adım yaklaşılırken gözler noter huzurunda yapılacak olan yayına çevrildi. Canlı yayın saati tamamlanır tamamlanmaz On Numara şanslı 22 numara dijital platformlarda yerini alacak. İkramiye kazanan tüm kombinasyonlar anlık olarak sistemi güncelleyecek.

31 Ağustos On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

31 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) takvimine göre 31 Ağustos 2026 Pazartesi On Numara çekilişi saat 20.00'de başlayacak. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu büyük çekiliş, kürelerden çekilen 22 şanslı numaranın tespit edilmesiyle tamamlanır. Çekiliş başladığı andan itibaren canlı yayın platformları üzerinden bizzat takip edilebilecektir.

31 Ağustos On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

İkramiye hayali kuran oyun severler, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra biletlerini online sistem üzerinden pratik bir şekilde kontrol edebilirler.

ON NUMARA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
31 Ağustos On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

ON NUMARA KURALLARI VE İKRAMİYE DAĞITIM ESASLARI

On Numara, 1 ila 80 arasındaki sayılardan 10 tanesinin tahmin edilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Çekilen 22 sayı içerisinden;

10, 9, 8, 7 ve 6 sayı doğru tahmin edenler veya,

Hiçbir sayıyı doğru tahmin edemeyenler (0 bildirenler)

çeşitli oranlarda ikramiye kazanma hakkı elde ederler. 10 bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiye bir sonraki çekiliş gününe devreder.

31 Ağustos On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör