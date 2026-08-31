31 Ağustos On Numara Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

31 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) takvimine göre 31 Ağustos 2026 Pazartesi On Numara çekilişi saat 20.00'de başlayacak. Düzenli olarak gerçekleştirilen bu büyük çekiliş, kürelerden çekilen 22 şanslı numaranın tespit edilmesiyle tamamlanır. Çekiliş başladığı andan itibaren canlı yayın platformları üzerinden bizzat takip edilebilecektir.