3200 yıllık sır Ankara’nın altındaymış! Meğer bilinen her şey yanlışmış: Bu hazine dünyada tek...

"ÇATAL İĞNENİN ANA VATANI BURASI, İLK ÇATAL İĞNELER BURADA ÜRETİLMİŞ"

Tümülüsün içindeki bulgulardan sonra çok önemli bilgiler edinildiğine değinen Koç, "Bu bulgulardan sonra anlaşıldı ki Frigler dünyanın en iyi ahşap oymacılığını yapmışlar. En iyi halı dokumacılığını yapmışlar. Bu da çok önemli. İçeriden çıkan bronz maddelere baktığımızda fibulalar yani çatal iğnenin ana vatanı burası, ilk çatal iğneler burada üretilmiş. 99 tane çatal iğne çıktı" dedi.

"ARDIÇ AĞAÇLARININ HALEN ÇÜRÜMEDİĞİNİ VE GÜNÜMÜZE KALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Ahşap yapı olarak bakıldığında 6 metre 15 santimetreye 5 metre 15 santimetre ebadında bir mezar olduğunu söyleyen Koç, "Ardıç ağaçlarının halen çürümediğini ve günümüze kaldığını görüyoruz. Ardıç ağaçlarının yaşlarını da hesapladığımızda neredeyse 3 bin 200 yıl önceki bir ağacı bozulmadan görebiliyoruz. Kazı esnasında da çok değişik olaylar yaşamıştık. Bir Türk bilim insanı ve Amerikan bilim insanı birlikte bu kazıyı gerçekleştirmişlerdi ama o zamanki teknikle kazı bir sulu sondajla yapılmıştı. Yani tepeden girilerek aşağı doğru sondajla girilmişti. Sondaj sırasında her ne kadar dikkat edilse de biraz mezara zarar vermiş. Orada olan ahşapla birlikte kumaş dokulara da zarar vermiştir" ifadelerine yer verdi.