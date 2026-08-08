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3200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış! Meğer bilinen her şey yanlışmış: Bu hazine dünyada tek...
3200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış! Meğer bilinen her şey yanlışmış: Bu hazine dünyada tek...
Yıllardır Kral Midas'a ait olduğu sanılan ve efsanelere konu olan o devasa mezarın ardındaki akılalmaz gerçek nihayet gün yüzüne çıktı! Zonguldaklı madencilerin 82 metrelik bir tünelle ulaştığı 3 bin 200 yıllık bu karanlık odada, dünyanın tek örneği olan ve asırlara meydan okuyarak hiç çürümeyen ahşap bir mucize yatıyor. Tarih kitaplarını baştan yazdıracak ve UNESCO'yu bile şaşkına çeviren bu inanılmaz keşfin tüyler ürperten detaylarına inanamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 08.08.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 12:40